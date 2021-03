VG lanserer bokforlag

VG satser i bokmarkedet. Sammen med sitt heleide managementselskap Max Social kommer mediehuset med flere boknyheter i tiden fremover.

– Vi har allerede en sterk merkevare, og vi er stadig på jakt etter å bruke kunnskapen vi har til å utvikle nye produkter og tjenester som kan engasjere flest mulig. Å gå inn i forlagsbransjen er derfor en helt naturlig satsing slik vi ser det, også fordi vi i flere år har arbeidet nettopp med å utvikle en større bredde i utgivelsene på papir, sier Audun Solberg, som er redaktør og direktør for VGs printutgivelser, i en pressemelding.

Han mener den fysiske boken står meget sterkt, og at bokformatet gir VG mulighet til å fortelle lengre historier, og andre historier, i et format hvor alle forutsetninger er tilstede for å gjøre nettopp dette.

Har mange historier

– Vi har mange historier vi ønsker å fortelle og mye innhold som passer naturlig inn i bokformat. Vi ønsker å spille på de styrkene vi har redaksjonelt og kommersielt for å lage utgivelser som er lett tilgjengelige og har bred appell hos lesere og kjøpere, sier Solberg.

Han er veldig glad for at å gjøre satsingen på VG forlag sammen med Max Social, VGs managementselskap, som har en rekke av landets mest kjente profiler i sin stall. Hvem av disse som kommer til å stå på det nye forlagets forfatterliste, vil verken han eller daglig leder Marte Stinessen Schei i Max Social si noe om.

Presenterer snart første forfatter

– VGs forlagssatsning har akkurat det som skal til for å kunne være en attraktiv partner for profiler som ønsker å bruke bokformatet til å nå ut. Max Social jobber med å utvikle merkevare-universene til våre profiler, og da er det mange gunstige synergier som oppstår ved å lage bøker i eget hus. Det er spesielt spennende å se på alle mulighetene Schibsted distribusjon gir oss, i tillegg til gode samarbeidspartnere i dagligvarehandelen. Vi gleder oss til å presentere første forfatter ut og lover at den nyheten kommer snarlig, sier Marte Stinessen Schei.

Saken oppdateres