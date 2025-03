Forskere ønsker fastpris på utenlandske bøker

Medieforskerne Tore Slaatta og Helge Rønning vil endre bokloven. De mener dagens unntak for importerte bøker virker mot lovens formål.

Importerte bøker bør omfattes av bokloven på lik linje med norske utgivelser, mener professorene Helge Rønning og Tore Slaatta i en ny rapport. Rapporten er bestilt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), som en del av kunnskapsgrunnlaget i deres kunnskap-og kulturpolitiske virke.

Urettferdig

Rapporten viser til at dagens fripris på importerte bøker gir en urettferdig konkurransefordel. Hovedkonklusjonen er at det vil virke utjevnende og positivt å pålegge importører en fastpris på utenlandske titler.

Forskerne mener en fastpris på importbøker bør gjelde for fagbøker, lærebøker, sakprosa og skjønnlitteratur.

– Vi tror det vil styrke bøker på norsk i det norske bokmarkedet og gjøre den norske bokloven bedre, sier Helge Rønning i rapporten.

De mener også at loven i sin nåværende form ikke virker slik som tiltenkt.

– En viktig begrunnelse for å innføre bokloven var at man ville styrke norsk språk. Når loven har unntak for importerte bøker, virker den mot sin hensikt.

Spesielt fagbøker

Særlig fag- og lærebøker i høyere utdanning er hardt presset av det angloamerikanske markedet, mener forskerne. De trekker frem tre parallelle utviklingstrekk som utfordrer norsk fagspråk: digitalisering, anglifisering og det de kaller «artikkelifisering» – en utvikling der hele fagbøker erstattes av artikler på digitale plattformer.

– Pensum består ikke lenger av bøker som selges, men av artikler som distribueres gratis via plattformer og digitale tidsskriftforlag. Om det en gang fantes en fysisk bok, er den i praksis «gått opp i limingen» i det digitale, sier de til NFFO.

Professorene advarer mot at norsk fagbokforleggeri er i rask nedbemanning og kan gå mot avvikling. Tall fra Bokhandlerforeningen viser en omsetningssvikt på nesten 30 prosent i bokgruppe 2 det siste året.

Rapporten sammenligner også den norske bokloven med elleve europeiske boklover, og forskerne slår fast at den norske loven er blant de svakeste. Blant annet er fastprisperioden kortere, og færre bokgrupper omfattes. I tillegg er det ingen regulering av importerte bøker – noe trekker frem at er uvanlig i europeisk sammenheng.

Professorene etterlyser bedre statistikk over importerte bøker i Norge, og peker på at slike tall er vanskelig tilgjengelig – også internasjonalt. Dette gjør det vanskelig å få oversikt over hvor stor trusselen fra importen faktisk er.