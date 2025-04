Om Feelgood-fester: – Viktig for leselyst

Forlagene venter storinnrykk når de arrangerer Feelgood-kvelder denne uka. Litteraturviter Ragnhild Yndestad er glad for at norske forlag tar underholdningslitteraturen mer på alvor.

– Sjangerlitteratur har alltid vært populært, og når noe er populært, blir det ofte sett ned på. Markedet har derfor ikke satset på enkelte typer av sjangerlitteratur. Men når forlagene ser hvor mange som strømmer til for å lese disse bøkene på engelsk, satser de, sier litteraturviter Ragnhild Yndestad til Bok365, og fortsetter:

– Det er kjempepositivt at forlagene tar sjangerlitteraturen på alvor og satser mer på det også i Norge.

Flere Feelgood-fester

Den kommende tiden har folk som liker underholdningslitteratur mye å glede seg til.

I dag og i morgen, 2. og 3. april, inviterer Cappelen Damm til todagers Feelgood-fest med blant andre internasjonale forfattere som Clare Leslie Hall, Marion Keys, Anna Stuart, Rosanna Ley og Christoffer Holst på plakaten.

Tirsdag 8. april arrangerer Kagge forlag og magasinet Tara Feelgood-kveld på Bristol, med forfattere som Soraya Lane, Anne Østby, Karen Forberg og Anders og Anette de la Motte.

Senere i år inviterer Gyldendal og Aschehoug til «Feelgood ved fontenen», med navn som Jenny Colgan, Ellen Vahr, Christina Erikson, Ruth Kvarnström-Jones, Bjørk Matheasdatter og Cecilia Klang, den 4.juni.

Ragnhild Yndestad som sparket i gang den pågående debatten om leseskam og litterær kvalitet – etter at Dagbladets anmelder, Cathrine Krøger kritiserte såkalt kiosklitteratur på «God Morgen, Norge» – mener festivalene er et uttrykk for et tegn i tiden.

– De som er interessert i sjangerlitteratur blir ikke anerkjent av de største mediene. Men de søker fellesskap andre steder for å feire sjangrene de er glade i, sier hun.

Skaper leselyst

Yndestad kritiserte opprinnelig et snevert litteraturtilbud i Norge, en bransje med sterk berøringsangst for såkalt «sjangerlitteratur,» og at begrepet utelukkende brukes negativt, i en kronikk hos Forfatterforbundet. Men litteraturviteren roser forlagene for nå å invitere inn Feelgood-forfattere i fleng. Hun mener det er viktig å gi folk forum og møteplasser å snakke om litteraturen de leser, spesielt i en tid der leseiveren er dalende.

– Et gammelt triks for å skape leselyst er å oppsøke fellesskap der man kan diskutere og bli presentert for nye bøker, på nye måter. Det å lese er en ensom opplevelse. Men det å snakke om litteraturen, gjør det til noe mer sosialt, sier hun til Bok365.

Yndestad trekker frem at en av de store trendene for unge, litteraturinteresserte er å oppsøke BookTok eller boksamtaler på Instagram. Der gir folk andre innblikk i sine leseopplevelser ved å ta i bruk både lyd og bilder. Yndestad tror vi trenger flere formater for å dyrke leselyst.

– De unge har funnet dette fellesskapet på sosiale medier. Mens de eldre generasjonene søker den typen samhold på festivaler, mener hun.

Viktig debatt

Yndestad mener at underholdningslitteratur i lang tid har vært misforstått, men at den pågående debatten om litterær kvalitet har vist at sjangerlitteratur også kan gi leseren innsikt i samfunnet vi lever i.

– Det finnes ingen definisjon av litterær kvalitet, men begrepet blir brukt av spesifikke grupper for å inkludere noen, og ekskludere andre. Det har derfor vært en viktig debatt, fordi den viser at skillet mellom såkalt høylitteratur og underholdningslitteratur, er kunstig. Mange av kvalitetene som man har antatt å være forbeholdt høylitteratur, finnes i underholdningslitteraturen. Det positive ved å lese, avhenger ikke av hva man leser, men om man leser, mener hun.

Stor interesse

Cappelen Damm arrangerer todagers Feelgood-fest for andre gang når de inviterer til dette denne uka. De melder om stor interesse og at de to festkveldene ble fullbooket med en gang. Forlaget forventer mellom 300 og 400 besøkende hver festivaldag.

– Denne sjangeren har utviklet seg de siste årene, det handler ikke lenger bare om romantikk, men om vennskap, familierelasjoner og selvutvikling. Vi lever i en tid med større usikkerhet enn tidligere, og mange er på jakt etter litteratur som gir en følelse av håp og glede – en god følelse rett og slett, mener Pip Hallén, eventansvarlig Cappelen Damm.

– Vi har svært mange gode forfattere som skriver i denne sjangeren, og vi ønsker å ha fokus på dem og ikke minst la leserne få treffe dem. Samtidig er det også en god måte å fremme lesegleden på, avslutter hun.

Kagge forlag venter et par hundre betalende gjester i Bristol Hall når de, sammen med Tara og e-bok.no, arrangerer Feelgood-kveld i neste uke.

– Det er helt klart økt etterspørsel og fokus på denne sjangeren. Tilfanget av bøker er stort og konkurransen er hard. Dels skyldes det nok økt behov for eskapisme i en urolig verden, dels er økningen i lydmarkedet, hvor denne sjangeren er stor, en viktig faktor. Samtidig har underholdende historier alltid vært populært, så noe nytt fenomen kan vi ikke akkurat kalle det, sier Vidar Strøm Fallrø, sjefredaktør for skjønnlitteratur.