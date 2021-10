– Vi vil ha økt mangfold

Pluss 810 millioner til kultursektoren, men lite å hente for litteraturfeltet fra Regjeringens liste over prioriterte tiltak for 2022.

– Vi vil ha et økt mangfold av deltakere, et større mangfold av aktører og utøvere, og en større bredde og mangfold i kulturuttrykk og kulturtilbud. Vi skal inkludere flere, og forslaget til kulturbudsjett for 2022 tar viktige steg i den retningen. Det er kulturminister Abid Rajas hovedbudskap knyttet til kulturbudsjettet som legges frem i dag. Som kjent er det et regjeringsskifte på trappene, så dette blir nærmest å betrakte som et «arbeidsbudsjett». Nå vil også den påtroppende Ap/Sp-regjeringen legge frem sitt budsjettforslag, i tillegg til at øvrige opposisjonspartier – Rødt, SV, MDG og Frp – vil komme med sine alternative budsjetter. Men for å forholde oss til hva som nå ligger på bordet: Ifølge Kulturdepartementet medfører budsjettet på 21,9 milliarder en økning på 810 mill. kroner fra 2021 – hvis man ser bort fra midlertidige støtteordninger knyttet til pandemien. På listen over prioriterte områder Regjeringen selv trekker frem fra Kulturbudsjettet 2022, er det lite å hente for bokfolket: 26 millionar kroner til ei tilskotsordning for mangfalds- og inkluderingstiltak innan idrett og fysisk aktivitet. I tillegg er det sett av 24 millionar kroner til ordninga frå speleoverskotet til Norsk Tipping AS. Det er òg lagt opp til at private middel skal inn i ordninga, slik at det blir ei samfinansiering av offentlege og private tilskot.

8 millionar kroner til feiring av frivilligheitsåret 2022. I tillegg er det lagt opp til ei tildeling på 12 millionar kroner frå speleoverskotet til Norsk Tipping AS.

20 millionar kroner er foreslått omdisponert frå Forskningsrådets avsetningar til å styrke forsking og kunnskapsutvikling om likestilling og ikkje-diskriminering.

284,2 millionar kroner til oppgradering og modernisering av Den Nationale Scene i Bergen og 43 millionar kronar for å legge til rette for oppstart av rehabilitering av Nationaltheatret i Oslo i 2022.

34 millionar kroner til utgifter i samband med Bodø skal vere europeisk kulturhovudstad i 2024.

17 millionar kroner til styrking av innsatsen for eit likestilt samfunn. Derav 3 millionar kroner til utvikling av TryggEst, 4 millionar kroner til å følgje opp regjeringas strategi for ein meir likestilt utdannings- og arbeidsmarknad 2021-2024, 3 millionar kroner for å følgje opp regjeringas handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024 og 1 million kroner i driftsstøtte til Oslo Pride. Vidare 6 millionar kroner til ytterlegare styrking av tilskotsordning til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar.

15 millionar kroner til å følgje opp tiltak i Strategi for scenekunst, som er ein viktig plan for opptrapping og styrking av det norske scenekunstfeltet . I tillegg er det satt av 10 millionar kroner frå speleoverskotet til kulturformål til etablering av nye prosjekt- og utviklingstiltak på scenekunstfeltet.

I tillegg er det satt av 10 millionar kroner frå speleoverskotet til kulturformål til etablering av nye prosjekt- og utviklingstiltak på scenekunstfeltet. 18 millionar kroner for å følgje opp tiltak i museumsmeldinga Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid, samt 30 millionar kroner til investeringstiltak på museumsfeltet, blant anna til rehabilitering av Ole Bulls villa Lysøen, realisering av prosjektet Skrei opplevelsessenter i Kabelvåg og prosjektet Tett på ved Hardanger fartøyvernsenter.

20,9 millionar kroner i auka tilskot til filmfeltet og 8 millionar kroner til opptrapping av satsinga på dataspel.

6,6 millionar kroner for å etablere 20 nye arbeidsstipendheimlar for kunstnarar. 0 Delinger