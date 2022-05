– Vi trenger romantikk og virkelighetsflukt

Den egentlige planen var å bli lege. I stedet endte Julia Quinn opp med å gi verden tidenes virkelighetsflukt. Møt skaperen av familien Bridgerton.

Det er kanskje også legende å drømme seg vekk til en verden av store kjoler, vakre hager og skinnende ballsaler. Julia Quinn tror det. For selv om 1800-tallet var en periode med sine skyggesider, som enorme forskjeller mellom fattig og rik, så har vi også forestillinger om epoken som gjør den egnet til eventyrlig virkelighetsflukt, sier Quinn.

– Regency-tiden i Storbritannia har alltid vært en svært populær setting for sjangeren historisk romantikk. Det er så pass langt tilbake i tid at det hele har fått et eventyrlig skjær over seg. Men samtidig er det nært nok opp til vår tid, slik at jeg kan få karakterene mine til å tenke og handle på måter som gir gjenklang for samtidens lesere, sier forfatteren.

Hun var 21 år da hun begynte på sin første roman i sjangeren. Det skjedde da hun hadde sommerferie fra universitetsstudiene.

– Sjangeren valgte seg selv, det ble en historie i sjangeren jeg selv elsket å lese, slår hun fast.

Oppveksten delte Julia Quinn mellom New England og California, og etter hvert kom hun inn på Harvard, hvor hun studerte historie og kunst. Da hun hadde tenkt å gi seg i kast med medisinstudiet, ble hennes første roman antatt. Resten er historie.

I dag er amerikaneren bosatt i Seattle, med legeektemann og to barn.

Ønsket en flukt

Quinns litterære verden er høyt elsket av lesere over hele verden, men da teamet til serieskaperen Shonda Rhimes slo på tråden i 2017, for å sjekke ut om TV-opsjonen til Bridgerton-bøkene var solgt, ble forfatteren mildt sagt overrasket. Seriens suksess – den setter stadig nye seerrekorder for Netflix – var heller ikke noe hun på noen som helst måte forutså, forteller hun.

Julia Quinn er en bestselgende amerikansk forfatter, som skriver i sjangeren historisk romantikk. Hun har skrevet 35 romaner, der åtte inngår i serien om familien Bridgerton. Bøkene hennes har tronet øverst på bestselgerlister verden over, og de er nå oversatt til mer enn 30 språk. Serien om familien Bridgerton er blitt en umåtelig populær TV-serie, som stadig setter nye seerrekorder hos Netflix. Både sesong én og to er å finne i utbudet til strømmetjenesten akkurat nå. Her i Norge er Julia Quinn aktuell med en ny serie i sommer, om familien Rokesby. Bok 1 og 2 lanseres 1. juli. Bok 3 og 4 lanseres i september.

– Det hadde aldri falt meg inn at noen av bøkene mine kunne bli til en TV-serie. Tradisjonelt har Hollywood aldri sett til de historiske romantikkromanene for å finne materiale, sier Quinn til NTB. Hun legger til:

– Jeg visste at leserne mine ville elske Netflix-serien, men jeg hadde ingen anelse om at den ville bli så populær – jevnt over. Netflix er et slikt globalt kraftsenter, og med TV-suksessen har også lesingen av bøkene mine økt enormt, ikke bare i USA men over hele verden.

Quinn tror også pandemien har spilt en rolle for seriens suksess.

– Dels fordi vi måtte være mye hjemme og se på TV, men også fordi jeg tror vi alle var klar for noe som kunne løfte oss. Vi ønsket en flukt, og historisk romantikk er en perfekt flukt.

For Quinn personlig har pandemien vært spesiell på flere vis.

– Koronaviruset har hatt stor innvirkning på familielivet vårt, men ikke på den «vanlige» måten. Mannen min er infeksjonslege, så han har vært utrolig opptatt gjennom hele pandemien.

En trist bakgrunn

Å se karakterene fra bøkene poppe opp på TV-skjermen har vært en spesiell opplevelse for forfatteren, og hun liker også mangfoldsgrepet som ble gjort på casting-fronten.

– Jeg får ofte spørsmål om karakterene ligner på de jeg så for meg mens jeg skrev. Det har jeg ikke noe godt svar på, for egentlig er jeg ikke en veldig visuell forfatter. Men nå som jeg har sett seriens skuespillere, er det akkurat som om de fyller ut noe som har manglet i fantasien, forteller hun. Og sier at hele serien startet med historien til hertug Simon, helten i den første boken En hemmelig allianse («The Duke And I») – boken som også var grunnlaget for den første sesongen i TV-serien.

– Han hadde en ganske så trist barndom, og jeg ville at han skulle forelske seg i noen som hadde en helt motsatt oppvekst, noen med en stor og kjærlig familie. Dermed ble Bridgerton-familien født, sier Quinn. Som også husker hvordan Lady Whistledown kom til. Forfatteren var i gang med den første boken da hun innså at hun satt der med masse bakgrunnsdetaljer om Bridgerton-familien, som måtte med. Men hvordan introdusere alle Daphnes søsken – og skrive kort om farens død. Mange detaljer kan fort virke avskrekkende på leseren, innså hun.

– Men ved å skrive inn en sladrespaltist, så kunne jeg gi henne jobben med å informere leseren. Jeg kunne si alt jeg ville, og jeg kunne gjøre det i en nesten sarkastisk tone – som faktisk løftet boken. Da jeg skrev den første spalten, skjønte jeg at jeg hadde skapt et nytt spenningsaspekt ved siden av historien om Simon og Daphne. For hvem var det som skjulte seg bak disse sladrespaltene? Det ble som jeg håpet på, en besettende jakt for leseren.

Prequel-slipp

Her hjemme er Quinn snart aktuell med en såkalt prequel-serie, bøker med handlingen satt til tiden før Bridgerton-serien. Om denne serien avslører hun:

– Familien Rokesby er naboer med Bridgerton, og en minst like underholdende familie. Du har George, den eldste, som kjenner vekten av at han skal bære arven videre. Så har du Edward, som er dedikert til livet sitt i militæret. Andrew er sjøkaptein og aspirerende arkitekt, mens Nicholas er medisinstudent i Edinburgh. Det er også en datter her, Mary, som jeg skal skrive mer om, sier forfatteren. Som til lesernes store glede også lar en og annen Bridgerton-kjenning dukke opp her – i en yngre utgave.