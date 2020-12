«Vi ønsker oss en bøkenes jul»

En bred kulturfront samler seg bak oppfordringen om å gjøre dette til bøkenes jul.

Vinmonopolet melder om salgsrekord og eksplosjon i omsetningen. Ordet «polkø» har fått sin renessanse, med lange rekker av mennesker med munnbind foran polutsalgenes dører. La oss få nyordet «bokkø». La oss strømme til bokhandlene og bibliotekene. En god bok gir de fleste av oss mer påfyll enn en flaske vin.

Når koronanedstengning og begrensninger i omgangen med andre får tiden til å stå stille, trenger vi noe som gir kraft og inspirasjon, underholdning og spenning. Noe som utvider vår bevissthet og vår verden, gir oss nye ideer, kunnskap og selskap når vi er ensomme. Det finner vi i bøkenes verden.

Når vi leser, åpnes veien til litteraturen og en uendelig verden som varer livet ut. Vi utvikler språket og ordforrådet vårt og får kunnskap om alt mellom himmel og jord. Og som om ikke alt dette var nok, visste du at vi stresser ned når vi leser? Når man leser blir man ført inn i en ny verden, vi får en pause fra dagliglivet. Man får også mental stimulans, og tankene blir konsentrert om noe nytt. En studie utført i 2009 viste at å lese i seks minutter hver dag reduserte stress med 68 prosent.

Undersøkelser viser at vi leser mindre enn før, i hvert fall var det slik da pandemien kom. Ikke minst leser barn og unge mindre enn før. Det gir grunn til bekymring, både for grunnleggende samfunnsverdier, for kommunikasjon og vårt viktigste felleseie, norsk språk. I Norge har vi to offisielle skriftspråk, nynorsk og riksmål/bokmål, begge er like viktige for norsk kultur og samfunnsliv. Derfor er det viktig at vi ikke bare leser på det skriftspråket vi selv skriver.

Norge bør få en handlingsplan for å få flere til å lese og til å lese mer. Det er det opp til myndighetene å sørge for. Vi kan ikke tvinges til å lese, uansett handlingsplaner. Det er opp til deg og meg om vi leser, og om barn og ungdom leser. La oss bruke koronatiden til å berike oss med alt det bøker gir. La oss sammen skape en bøkenes jul, la oss skape nyordet «bokkø».

Bøker er de beste julegaver, les for barn, barnebarn og nabobarn, og legg gjerne inn romjulsbesøk på biblioteket.

Underskriverne av oppropet er:

Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Vidar Lund, styreleiar i Norsk Bibliotekforening

Per Magnus F. Sandsmark, direktør i Nynorsk kultursentrum

Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen

Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet

Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske Forfatterforening

Hilde Lyng, leder i Norsk Oversetterforening

Taran Bjørnstad, leder i Norske barne- og ungdomsforfattere (NBU)

Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag

Trond Vernegg, formann i Riksmålsforbundet

