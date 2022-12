Havik slutter i Storytel

Håkon Havik slutter som adm. direktør i Storytel as og går over i ny stilling.

Stillingen som ny administrerende direktør i Storytel as vil bli utlyst før jul. Håkon Havik blir sittende til ny direktør har tiltrådt og begynner deretter i ny stilling som forlagssjef for Cappelen Damms lydbokavdeling. Dette forventes i løpet av første halvår 2023.

Håkon Havik har ledet Storytel as siden starten i 2014. I begynnelsen var han den eneste ansatte, åtte år senere er Storytel as markedsledende strømmeaktør i Norge med over 160.000 abonnenter og en omsetning i 2021 på 320 millioner.

— Lydbøker har i løpet av disse årene gått fra å være et produkt som ble spådd å ville forsvinne sammen med CD-platene, til å bli et av de mest populære formatene for konsum av litteratur. Håkon og hans team i Storytel as har vært avgjørende for denne utviklingen. Etableringen av Storytel as vil bli stående som et av de viktigste strategiske grepene i norsk bokbransje de siste 50 år, heter det i en melding fra styreleder i Storytel Norge AS, Tom Harald Jenssen.

Bakgrunn

I 2013 signerte den internasjonale, svenskbaserte strømmetjenesten Storytel AB og Norges største forlag Cappelen Damm as en avtale om å etablere en felleseid strømmetjeneste. Målsettingen var å utvikle et kommersielt marked for abonnementsbasert strømming av lyd- og e-bøker i Norge. Storytel as ble etablert i 2014 med Håkon Havik som administrerende direktør.

Havik oppsummerer

— Da jeg møtte mine svenske kollegaer i Storytel AB i 2013 var vi kun noen titalls ansatte, som alle fikk plass rundt ett bord på den første konferansen. I dag er Storytel et stort, multinasjonalt konsern. Nesten 10 års lederskap er lang tid i en digital bedrift i rivende utvikling. Gründertiden er over og nå som også rammebetingelsene for norsk lydbokbransje er i ferd med å falle på plass – i form av normalavtaler og boklov – mener jeg at timingen er riktig.

— Forut for Storytel jobbet jeg i 5 år med Ordflyt, som var en lydbok-strømmeløsning i samarbeid med musikktjenesten Wimp. Før den tid arbeidet jeg 5 år i Lydbokforlaget, der jeg blant annet lanserte en strømmende lydbok-nettradio. Etter 20 år med strømming ønsker jeg nå å arbeide redaksjonelt med bøker og lydbøker, og går over til stillingen som leder av Cappelen Damms lydbokavdeling.