Vattnisser, tresleiver og keramikkfigurer

LUKE 15: Martin Eia-Revheims favorittjulegaver er ting barna har laget, det seg være vattnisser, tresleiver eller keramikkfigurer.

Martin Eia-Revheim har egentlig hatt føttene godt plantet i musikk-Norge. Som grunnlegger av Blå, leder av Kongsberg jazz, direktør i Norsk Musikkinformasjon og jurymedlem av Spellemannprisen. Nå er han leder for kulturhuset Sentralen i Oslo, og i år debuterte han som forfatter med Å sette sammen bitene (Cappelen Damm). Men det må musikk til for at det skal bli jul, aller helst Disney.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Rundt et basseng på Tenerife.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Disneys From All of Us to All of You, mammas krumkaker og barnas helsprøe tabupepperkaker.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Trygve Riiser Gundersens Haugianerne. En stor fortelling om en liten bevegelse som har prega oss mer enn vi tror. Det er alltid er grunn til å tvile på historiene vi forteller, lurt å stadig se på dem på nytt.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Tre gamle favoritter: Kurt Vonnegut – Slakterhus 5, Chris Ware – Jimmy Corrigan og Richard Yates – Revolutionary Road.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Ting barna har laga er det beste jeg får, så som vattnisser, tresleiver eller keramikkfigurer.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023?

– At gutter leser mindre, at bokloven skuffer og at nedgang i salget forklares med at «i år har vi ingen Min Skyld av Abid Raja».

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– En oppdatert og utvida versjon av Roy Andersson-antologien «Frys – vellykket nedfrysing av herr Moro».

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– At vi lytter mer til de som kritiserer oss.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Donald!