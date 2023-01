Vårens debutanter 2023

Ingen bokvår uten debutanter. Her er et knippe av forfatterne som debuterer skjønnlitterært denne våren.

Therese Bakkevoll: Tallboy (Samlaget)

Therese Bakkevoll (f. 1975) kommer fra Tromsø, og har studert ved Litterär Gestaltning i Göteborg og ved Forfattarstudiet i Tromsø, og har tidligere hatt tekst på trykk i Signaler 2019 og i Nye Nynorske Noveller. Tallboy er den første boka hennes. Romanen tar oss med til livet på en psykiatrisk institusjon der både ansatte og pasienter kjemper for å beholde kontroll. Forlaget skriver: «Tallboy er ei annleis kjærleiksforteljing, der einsemd, begjær og overskridingar viskar ut grensene mellom kven som er sjuk, og kven som er frisk.»

Ellen Løvhaug Harrison: Søv berre når du søv (Samlaget)

Ellen Løvhaug Harrison (f. 1994) er fra Lofoten. Hun er utdanna ved Skrivekunstakademiet og studerer litteraturvitskap i Bergen. Søv berre når du søv er den første boka hennes, og er, som forlaget sier, er et «ømt og stilsikkert portrett av ein far». En dotter sitter i Norge og ser på filmopptak av ein far og en tid i USA hun knapt kan huske. I hjemmefilmene ser hun et skjær av det livet faren så for seg da moren, storesøsteren, hun og han var en familie.

Monica Goksøyr : Slemme jenter (Aschehoug)

Monica Goksøyr (f. 1990) er født i Phuket, Thailand, og vokste opp på Sunnmøre. Hun har bachelor i sosialantropologi, master i rettsvitenskap og arbeider som jurist i staten. Hun har i tillegg gått Aschehougs forfatterskole. Novellesamlingen Slemme jenter er hennes første bok, og inneholder syv noveller med jenter i hovedrollen. Jenter som vil vekk fra hverdagen, som kjenner på ensomhet, som har mødre fra Asia og fedre på sjøen.

Hilde Charlotte Blomberg: Min prikkete søster (Cappelen Damm)

Hilde Charlotte Blomberg (f. 1970) er født i Oslo, men bosatt i Ørje. Hun er cand. mag og sosionom, og studerer nå ved Forfatterstudiet i Tromsø. Blomberg driver også med fotokunst. Hennes litterære debut handler om en hovedperson som legger ut på en på jakt etter den berømte Yayoi Kusama. Med seg har hun en sørgende sykepleier, Grete.

Nadine Mackell: Eva/Ida (Cappelen Damm)

Nadine Mackell (f. 1990) er fra Bærum og har gått på Forfatterstudiet i Bø. Hun er pedagog og jobber i en demenslandsby. Eva/Ida er hennes skjønnlitterære debut, og handler om et forhold mellom to kvinner i begynnelsen av 20-årene. Historien fortelles fra Idas perspektiv, en usikker og introvert bygdejente.

Helene Alice Nordtvedt: Røde fare (Cappelen Damm)

Helene Alice Nortvedt (f. 1990) er født og oppvokst i Oslo. Hun har studert tekst på Westerdals og fullfører nå master i litterär gestaltning ved Gøteborgs Universitet. Røde fare er hennes første bok, og følger Evy (27). Hun går helst rundt i byen. Når hun er hjemme i leiligheten, spiser hun av brødet Mia har bakt. De to bor bare sammen, de er ikke egentlig venner. Evy har ikke sett Rune på femten år, da han var stefaren hennes. Hun går til huset der han bor, og hun får slippe inn.

Erling Simon: Narsissisten (Cappelen Damm)

Erling Simon Vaaler (f. 1990) er bosatt i Trondheim og er utdannet filosof fra NTNU. Han har også studert ved Forfatterstudiet i Tromsø. Narsissisten er hans debutroman, og det er en roman om fedre og sønner. Om mekanismene som holder dem sammen, om en fars selvhevdelse, om kjærlighetsbånd og tillit som forvitrer. Inspirert den norske virkelighetslitteraturen fra 2010-tallet har Vaaler skrevet om betingelsene for dette kulturfenomenet.

Cornelius Steinkjer: Sorl (Cappelen Damm)

Cornelius C. Steinkjer (f. 1998) er født og oppvokst i Oslo. Han jobber som journalist. Sorl er hans første bokutgivelse, og er en roman om en ung Oslo-mann med en bipolar lidelse og et turbulent sinn. Romanen skildrer psykisk sykdom i hverdagen fremfor å fokusere på ekstremitetene. Ved siden av Ibsen har forfatteren i hovedsak latt seg inspirere av Edvard Munchs liv og kunstnerskap, Lars von Triers og Bergmans filmer, Vigdis Hjorths romaner og Oscar Wildes prangende jåleri.

Lina Breidablik: Heime aleine (Gyldendal)

Lina Breidablik (f.1989) er fra Balestrand. Heime aleine er hennar første roman. En jeg-person som ikke liker å planlegge bor i et hus som hun snart må flytte fra, og jobber i en byråkrat-jobb hvor hun har tenkt å slutte, i en by hun ikke har vokst opp i. Enn så lenge går hun på jobb, går rundt i byen, handler på Kiwi, ser ut på hagen, snakker med sin gamle ven, legen Peter, og lar seg distrahere av det som ellers skulle dukke opp.

Signe Holm: Godset (Oktober)

Signe Holm er født 1990 i Danmark og bosatt i Oslo. Hun er utdannet fra Forfatterstudiet i Bø, Skrivekunstakademiet i Hordaland og Litterær gestaltning i Gøteborg. Hennes debutroman Godset handler om en bror og en søster og kompliserte familieforhold. Om å være syk og ikke være syk nok. Om løgner og drømmer. Om å være pårørende, søsken, barn, foreldre, mennesker og beholdere. Om hjem og hjemløshet i provinsen i Danmark og i byen i Norge. Om språk og kallenavn, og om ordene som trenger inn i de nærmeste relasjonene våre.