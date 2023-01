Stordalen sier unnskyld til Krøger

– Jeg levde rett og slett ikke opp til hvordan en god debattant bør være. Jeg var til dels aggressiv og ovenfra og ned, skriver Stordalen i et debattinnlegg.

Forrige uke møttes lege og forfatter Gunhild Stordalen og kritiker Cathrine Krøger til debatt i Dagsnytt atten. Bakgrunnen av Krøgers slakt av Stordalens bok Min medisin (Kagge), hvor hun trillet terningkast to og kalte boken «pinlig overfladisk».

Flere har i sosiale medier reagert på hvordan Stordalen opptrådte i studio, spesielt at hun hevdet at Krøger ikke hadde lest boken før hun anmeldte den. Nå beklager EAT-grunnlegger i et debattinnlegg i Dagbladet.

Under overskriften «Sorry, Krøger» skriver Stordalen at hun gir sin egen oppførsel samme terningkast som Krøger ga boken hennes.

Likte ikke anmeldelsen

«Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke likte at boka «Min medisin» ble hardt håndtert av Cathrine Krøger, noe hun selvsagt står fritt til å gjøre. Det er jobben hennes, og jeg skal tåle både positive og negative innspill når jeg trer inni det offentlige rom», skriver Stordalen. Hun fortsetter:

«Da jeg møtte Krøger i «Dagsnytt 18» forleden, levde jeg rett og slett ikke opp til hvordan en god debattant bør være. Jeg var til dels aggressiv og ovenfra og ned.»

Stordalen fortsetter med å forklare at «det som fikk sikringen til å ryke» var Krøgers påstand om at Stordalen mener at alvorlig sykdom er selvforskyldt og at hun avfeier skolemedisin. Hun skriver videre at hun selv er et «levende bevis på at moderne medisin redder liv og er helt nødvendig», men at hun ønsker at norsk helsevesen skal arbeide mer forebyggende.

– Tåler sammenstøt godt

– Jeg er kritiker, og jeg kan være ganske røff i tonen, så personlig tåler jeg sånne sammenstøt godt. Jeg er overhodet ikke fornærmet, sier Krøger til Dagbladet Børsen. Hun legger til at hun derimot ble forbløffet:

– Jeg ble forbløffet over at en proff person som Gunhild Stordalen kunne opptre så uprofesjonelt i en debatt, og jeg tror på henne når hun sier hun beklager. På den annen side utelukker jeg ikke at det hele kan være en genistrek. Hun får masse PR for en dårlig bok. Først ved å være oppsiktsvekkende ubehøvlet etter å ha fått kritikk for en liten spennende bok. Og deretter sikre seg et nytt oppslag ved å si unnskyld, sier Krøger.