Kolby ble lesernes favoritt

– Det er helt uvirkelig med all oppmerksomheten rundt utgivelsen, sier Marit Kolby.

Marit Kolbys debutbok, Hva og når skal vi spise? (Frisk), var sommerens store bestselger på sakprosafronten, og boken har ligget på bestselgerlistene gjennom hele høsten.

I desember inviterte Bok365 til den årlige kåringen av «Lesernes favorittbok». Da avstemningen ble avsluttet tidlig på nyåret var det Kolbys bok som gikk seirende ut. Hva og når skal vi spise? fikk klart flest av de i overkant av 8 000 stemmene.

– Må tilgjengeliggjøre faget

– Det er fantastisk at det er en sakprosabok som stikker av med prisen. Jeg visste jo at jeg satt på viktig og interessant informasjon, men at det skulle ha et så stort nedslagsfelt overrasker meg. Det er veldig gøy og motiverende, sier Kolby. I tillegg til Bok365s lesernes heder, mottar hun også blomster og et Lisa Aisato-trykk fra Jenta som ville redde bøkene.

Kolby påpeker at det ikke er noe banebrytende å gjøre fag tilgjengelig gjennom et enkelt språk – men at det nok nettopp er der bokens appell ligger:

– Ernæring et fagfelt mange syns er spennende, siden det er så nært på oss. Folk tørster etter kunnskap, men det må presenteres på en måte som er forståelig for dem også uten fagbakgrunn. Fagspråket er jo knapt tilgjengelig for oss forskere, forteller Kolby.

Havregryn over Cheerios

– Jeg hadde et håp om at førsteopplaget på 3 000 bøker ville bli solgt, ler Kolby.

Boken er nå inne i sitt syvende opplag, med 55 000 eksemplarer trykket.

– Jeg er ikke bare interessert i å selge bøker, men å få budskapet mitt bredt ut, sier Kolby.

Og budskapet hennes ligger i å rette oppmerksomhet mot kvaliteten på maten vi spiser og hvor ofte vi spiser. Kolby mener den offentlige samtalen om kosthold ikke er særlig hjelpsom, da den ofte kun dreier seg om kalorier, sukkerfrie og magre alternativer. Hun mener at dette er en tilnærming som skaper stress og frustrasjon, og at ting ikke trenger å være så innmari vanskelig.

– Man må spise færre og større måltider. Dette vil gjøre livet bedre og enklere, og frigjøre både tid og penger. Det å ha en råvarebasert kost er ikke vanskelig, og man trenger ikke være en slave på kjøkkenet. Det kan være så enkelt som å velge havregryn over Cheerios.

Skriver kokebok

Kolby forteller at hun allerede er godt i gang med sin andre bok, som blir en kokebok om nettopp råvarebasert kost.

– Det er en del som intuitivt skjønner hva råvarebasert kosthold betyr, men noen aner ikke hvor de skal begynne eller få det til å passe med en travel hverdag, sier Kolby. Hun skriver kokeboken sammen med søsteren Hanne, som er psykolog.

– Vi lager en kokebok for å hjelpe folk i gang med et råvarebasert kosthold og for å skape rutiner for å få til dette. Men boken vil også ha et fokus på miljø og dyrevelferd, sier Kolby, og legger til at boken forhåpentligvis er klar for salg på senhøsten 2023.

