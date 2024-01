Utsetter rettsak – forsvaret må lese bokmanus

Rettsaken mot mannen anklaget for mordforsøket på Salman Rushdie utsettes, da forsvaret skal få tid til å lese manuset til Rushdies kommende bok som beskriver hendelsen.

I dag, 8. januar, skulle egentlig juryutvelgelsen til rettsaken mot Hadi Matar, tiltalt for knivangrepet mot Rushdie, startet i New York. Men nå utsettes rettsaken, da forsvaret skal få tid til å lese Salmen Rushdies nyeste bok, Knife: Meditations After an Attempted Murder. Boken utgis internasjonalt 16. april. I Norge er det Aschehoug som står bak utgivelsen, og de skriver følgende om handlingen:

«I Kniv skriver Rushdie for første gang, og i rystende detaljrikdom, om de traumatiske hendelsene 12. august 2022, da han ble forsøkt drept under en scenesamtale i Chautauqua County i New York State, over 30 år etter fatwaen som ble utstedt mot ham i kjølvannet av romanen Sataniske vers (1988).»

Det er Hadi Matars advokat, Nathaniel Barone, som skal ha argumentert for utsettelsen av rettsaken. Han hevdet at bokutgivelsen må regnes som bevismateriale og at han og hans klient derfor har rett til å gjennomgå teksten før rettsaken starter.