Bronté-søstrenes hjem ble berget

Huset der Brontë-søstrene ble født er nå reddet for «fremtidige generasjoner».

Forfattersøstrene Charlotte, Emily og Anne Brontë ble født foran peisen i det lille rekkehuset av mur i landsbyen Thornton nær Bradford i vestre Yorkshire i årene 1816 til 1820.

Huset har vært på private hender, senest som et bed & breakfaststed, til en kampanje kalt The Brontë Birthplace kjøpte det tidligere i høst. Nå har de fått et tilskudd fra det offentlige på drøye tre millioner kroner, noe som gjør at rekkehuset kan pusses opp – og åpne for publikum, melder BBC.

Steven Stanwroth i The Brontë Birthplace tror at det gjør at man vil kunne åpne huset i 2025:

– Det å redde barndomshjemmet, den manglende brikken i puslespillet som er historien til Brontë-søstrene, har vært en 20 år lang drøm. For første gang vil det lille rekkehuset være i offentlig eie.

Nå skal det brukes til å inspirere neste generasjon, gjennom å åpne det for barn fra alle skolene i distriktet. I 1820 flyttet Brontë-familien til prestegården i Haworth, som har vært museum i nær et hundreår. Det var der søstrene skrev «Stormfulle høyder» og «Jane Eyre».