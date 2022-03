Utfordrer Trettebergstuen

– Vi er nysgjerrige. Det hadde vært spennende å høre hva som er hennes visjon. Trond Giske som kulturminister hadde jo en kjempevisjon for norsk film, som virkelig forandret ting. Vi kommer ut av den, sier regissør Joachim Trier til NTB.

For tiden reiser han verden rundt og viser fram «Verdens verste menneske», som neste uke kan vinne Oscar i to kategorier. Både for beste utenlandske film og for manuset, som Trier har skrevet sammen med Eskil Vogt.

– Jeg forventer egentlig at det kommer mer penger inn til kinofeltet. Det er på høy tid. Det har Arbeiderpartiet lovet i mange år. Nå er det på overtid, sier Vogt.

– Må de få litt mer futt på det rett og slett?

– Hvis futt betyr penger, så ja.

Intervjuet ble gjort da de to var i Norge og mottok filmkritikerprisen i slutten av februar.

– Behøvde ikke dra til Hollywood

Spoler vi tilbake til 2006, så debuterte Joachim Trier med filmen «Reprise». Også det manuset skrev han og Eskil Vogt sammen. Filmen ble en moderne klassiker og høstet lovord både i inn- og utland.

På den tiden var den daværende rødgrønne regjeringen og kulturminister Trond Giske (Ap) i gang med et filmløft. Regjeringen satte et mål om 25 langfilmer i året og økte bevilgningene med flere hundre millioner de neste årene.

For to nykommere i filmbransjen, med fersk suksess, var det kjærkomment.

– Mange av oss fikk jo vite at vi hadde forutsigbarhet og ikke behøvde å dra til Hollywood etter «Reprise». Vi kunne fortsette å jobbe i Norge, fordi vi visste at det var lett vei for oss til å få lage spillefilm. Den type garantier holder talent i landet, sier Trier.

– Liker å lage norske historier

Siden den gang er fasiten fem kritikerroste norske filmer som duoen har skrevet sammen, og som Trier har regissert. Det har strømmet på med tilbud fra utlandet, og det har ikke akkurat blitt færre etter suksessen med «Verdens verste menneske». Men de har stort sett holdt seg i Norge.

– Vi liker å lage norske historier som vises i hele verden. Det har vi hatt en tradisjon på, og det har vi lyst å fortsette med. Så kan det være at vi gjør noen internasjonale ting innimellom, men vi synes den måten vi har jobbet på til nå, har vært veldig tilfredsstillende og fri kunstnerisk, sier Trier.

Når «Verdens verste menneske» kjemper om to Oscar-statuetter i Hollywood 27. mars, er kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til stede for å overvære det historiske øyeblikket. Ingen andre nordmenn enn Liv Ullmann har tidligere fått to Oscar-nominasjoner.

– Flere virkemidler

Kulturministeren sier til NTB at regjeringen virkelig har store ambisjoner for norsk film.

– Jeg ønsker at vi skal fortsette tradisjonen med å løfte opp og satse på norsk film. Det gjør vi med flere virkemidler, sier hun, og viser blant annet til 15 millioner kroner ekstra til film i forbindelse med regjeringens endringer i årets statsbudsjett.

Hun påpeker også at insentivordningen skal gjennomgås, at samisk film styrkes, at de regionale filmsentrene evalueres og sier at hun vil få på plass et krav om medfinansieringsplikt for internasjonale strømmetjenester.

Budsjett i oktober

Denne uken var Trettebergstuen på budsjettkonferanse med regjeringen, hvor prioriteringene i neste års budsjett ble diskutert. Hun vil ikke si om det kommer mer penger der.

– Vi skal legge fram budsjettet i oktober, så det altfor tidlig å si. Men det er ambisjonen. Samtidig vet vi jo alle at det blir svært trangt handlingsrom neste år, blant annet med krig i Europa. Om ikke det store løftet kommer til neste år, skal vi nok klare å løfte film etter hvert, sier hun.

– Blir ditt filmløft like kraftig som Trond Giske sitt var?

– Det er fortsatt det vi styrer etter.