Podkast som får dikt til å bli en levende del av livet

LYRISK: Hvorfor leste så mange denne uka vår gamle arkivsak «Sten mot ruten. Dikt i natten» av André Bjerke?

Vi har drevet Bok365s lyriske søndagsspalte i åtte år. Hyggelig er det at mange av diktene ofte blir lest på nytt. På vårparten for sju år siden skrev jeg en liten omtale av Bjerkes dikt Sten mot ruten: dikt i natten. I uka som gikk var svært mange inne og leste saken på ny.

Hvorfor det?

Da vi sjekker ut Hans Olav Brenners nye NRK podkastserie; Brenner deler dikt, gir svaret seg selv. Diktet åpnet programserien.

Nestor i litteraturformidling

Få har gjort så mye for norsk litteraturformidling som programleder Hans Olav Brenner. I 2004 startet han ved hjelp av en telefonsvarer, radioprogrammet Diktafon hvor lytterne kunne ringe eller skrive inn og ønske seg ett av sine favorittdikt. Programposten ble senere utvidet, og i flere år drevet av utrettelige Annelita Meinich. For programserien Bokprogrammet mottok Brenner Gullruten i 2008. I 2016 ledet han NRKs store diktsatsing «Dikt og forbannet løgn» hvis mål var intet mindre enn å kåre Norges beste dikt gjennom tidene.

I 2017 ble Diktafon nedlagt til høylytte protester. Nå er imidlertid Brenner tilbake med en ny diktserie, denne gang med en ukentlig podcast hvor Brenner og en gjest samtaler om ett utvalgt dikt. Brenner forteller at serien først og fremst er et resultat av en podcast-workshop internt i statskanalen som han har fått delta på. Risset til Brenner deler dikt var på en måte prosjektoppgaven som avsluttet kurset.

Premiere sist helg

Forrige helg var det premiere. Første gjest var kompisen, skuespiller Mattis Herman Nyquist. Tittelen på avsnittet omhandlende Bjerkes dikt ble: Er jeg en dårlig venn?

Min kjære og jeg frydet oss gjennom den omtrent 20 minutter korte sendingen – og som tar en noe overraskende vending. For sikkerhetsskyld sjekker jeg også programmets kvalitet med dikteren Helge Torvund: – Hva synes han?

– Eg reagerte veldig positivt på den litt uventa måten denne podkasten utvikla seg på. Det fine diktet som blir delt her, og som begge deltakarane les opp på sitt vis, vert noko som får desse samtalande vennane til å opna opp svært personlege rom, der deira eigen lengt og sakn etter vennskapet og nærleiken dei ein gong hadde, vert etterlyst, og der dei både anklagar og forsvarer og forsonar seg med det som har vore, og finn ut at dei har lyst til å konkret ta opp tråden igjen. Me får inntrykk av det har vore noko svært verdfullt for begge to, det dei hadde, men me veit ikkje heilt om det vil lykkast for dei å ta dette opp igjen.

Nokre ting har si tid og går over, og det er som det skal vera. Men diktet som er tema her, insisterer jo på at vennskapet mellom André Bjerke og Jens Bjørneboe held fram – sjølv etter at den eine er død.

– Ein podkast-serie som får dikt til å verta ein så levande del av livet vårt, som denne gjer, er noko eg gjerne vil høyra meir av.

Et dikt du må høre

Da vi første gang omtalte diktet, skrev vi blant annet:

«Allsidige Bjerke var og er en språkets mester, en av våre mest folkekjære lyrikere, men også kjent for kriminalromaner, sjakk og for å ha gjendiktet verdenslitteratur til norske scener.

Bjerke var fetter til en annen av våre mest markante diktere, Jens Ingvald Bjørneboe (1920-1976). Som ung brukte Bjørneboe navnet Ingvald, og ble derfor kalt Vallen av familie og venner. Bjørneboe valgte selv å gå bort i mai 1976. Noen uker senere stod ukens dikt å lese i Dagbladet. Minnediktet berører, samtidig deler det med seg noe tidløst viktig. Vi burde alle være litt som Vallen, forstyrre folk, familie og venner rundt oss:

– Her er et dikt du må høre!»

&Her kan du lytte til podkasten: Er jeg en dårlig venn?

Sten mot ruten: dikt i natten

Juni 1976. Jens Bjørneboe in memoriam

Det er en sommernatt engang i tiden

for fire tusen sommernetter siden….

Og jeg har lagt meg. Men et klokkespill

slår plutselig alarm i hodeputen:

et gutteværelsevindu klirrer til

av sten mot ruten.

Og det er ingenting man heller vil

enn å bli vekket litt i sommernatten,

for vel er klokken 12 – men jeg er 18.

Og attenåringen er lutter øre

for sten mot rutene i måneskinn.

En stemme: “Det er Vallen. Slipp meg inn!

Jeg fant et dikt ikveld som du må høre.”

Så går i natten til det gryr av dag

et nyoppdaget dikt av Vilhelm Krag:

“Den uforbederlige” – lest av ham

som fant ikveld sitt eget livsprogram.

Det er som om det skulle hendt igår;

men ruten klirret gjennom førti år,

og alltid var det Vallen som kom inn

med siste funn av dikt i måneskinn.

Mitt gutteværelsevindu er det samme.

Der står en sommernatt i glass og ramme

som før – og ingen tid er gått imens.

En rute klirrer! Det må være Jens.

Å, uforbederlige natteånd:

det kunne ligne deg å komme sånn!

Jeg våker. Jeg er fortsatt lutter øre.

Fant du et dikt i natt som jeg må høre?

André Bjerke

—–

André Bjerke, «Samlede dikt, Annen del, med Moro-vers», (Aschehoug, 2014)

Det er lett å finne podkastserien på NRK Radio. Gå inn på NRK- på nettet, eller i NRK Radio appen og søk på «Brenner deler dikt». Nytt avsnitt kommer hver lørdag.