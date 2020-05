Uken da døden kom

Noen ganger er dødens hånd ekstra grov: Forrige uke mistet vi P.O. Enquist, Maj Sjöwall og Yahya Hassan med bare få dagers mellomrom.

Midt i forrige uke skrev jeg til mine kolleger i redaksjonen, lettere oppgitt etter å ha oppdatert saker om dødsfallene til to markante, skandinaviske forfattere: «Det dør sikkert en i morgen også».

Det viste seg dessverre å være riktig. Etter Enquist og Sjöwall, kom den sjokkartede beskjeden om at poeten Yahya Hassan var funnet død i sin leilighet, bare 24 år gammel.

Man skal jo ikke dø av det

Bortgangene til P.O. Enquist (85) og Maj Sjöwall (84) kom etter en tids sykdom og begge var gamle. Likevel gjør det noe med oss når slike bautaer går bort. Det er tid for refleksjon, oppsummering av to usedvanlige livsløp og forfatterskap og ikke minst tid for gjenlesing av bøkene deres.

Yahya Hassan var sjokket. En plaget ung mann, javel, men han skulle jo ikke dø av det? I helgen har jeg lest i Yahya Hassan 2, diktsamlingen som kom på norsk denne uken. Når man har nyheten om hans bortgang under huden, er det lett å la seg rive med av levebeskrivelsene hans. Litteraturen trenger ikke å stjerneerklære mennesker for å være vesentlig, slik popmusikken gjør, men Hassan var det største, unge stjerneskuddet på vår hjemlige himmel og betød voldsomt for mange, ikke minst minoritetsungdom, særlig i Danmark der debutdiktene solgte 120.000 eksemplarer. Det er ingen grunn til å tro at det stopper nå.

Dødsåret 2016 Døden er en uforutsigbar gjest, men disse tre dødsfallene var for mye for skandinavisk litteratur på bare noen dager. Død kan opptre i slike klynger, uten at man kan lese noen større mening med eller sammenheng i det. Musikken hadde sin skrekkelige vår i 2016. Alle med platesamling eller et snev av interesse for musikk, satt rystet tilbake. I tillegg til bokseren Muhammad Ali, førstedame Nancy Reagan og skuespillerne Alan Rickman og Sossen Krogh, programleder Leif Dubard og redaktørene Anne Aasheim og Arve Solstad, var det disse fra første halvår i 2016: januar 2016: David Bowie januar 2016: Komponisten René Angélil (i det siste mest kjent for å være Celine Dions ektemann) januar 2016: Glenn Frey (fra The Eagles) mars 2016: Frank Sinatra – JUNIOR april 2016 : Prince Avdøde kulturprofiler Vi glemmer heller ikke at Ari Behn forlot oss 25. desember 2019. Poeten og oversetteren Johannes Gjerdåker døde forrige uke. Salmedikteren Svein Ellingsen 5. april. Forfatter og redaktør Jan E. Hansen og forfatter Tor Obrestad har begge gått bort. Andre kulturprofiler i vår nære sfære: Skuespillerne Max von Sydow og Kari Onstad, musikerne Alf Cranner, Jon Christensen, Jahn Teigen og Ola Magnell. For oss som er opptatt av singer-songwriters, tok første halvår tre vesentlige stilskapere: David Olney, Eric Taylor og John Prine. Nok en normal uke Det er nok nå. Jeg skal skrive epost til mine kolleger i BOK365: «Kommende uke blir en normal uke med strømming, utgivelser, salgsprognoser og intervjuer med levende mennesker. » VIDAR KVALSHAUG

(Hovedfoto: Sjöwall: IMDB, Enquist: Ulla Montan, Hassan: Morten Holtum)