Gravøl for Arnold Busck

KOMMENTAR: I går kom den første store nordiske corona-konkursen i bokbransjen: Etter 123 år var det kroken på døra for Arnold Busck.

Roskilde har vært fødested for mer enn Nordens største rockefestival. Mange kapitler tidligere i historien, en sen novemberdag i 1871, var det også fødestedet til Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck – som skulle bli Danmarks kanskje mest fremtredende bokhandler. Han var knapt 25 år gammel da han grunnla sin første butikk sammen med J.L. Wisbech, «Busck & Wisbech», i København i 1896.

Bokhandler og forlegger

Som det gjerne var på den tiden, var ikke Arnold Busck bare bokhandler, men også forlegger. I 1922 kjøpte han Nyt Nordisk Forlag. Virksomheten kjøpte senere Det Schønbergske Forlag, og ble en godt synlig aktør særlig på den skjønnlitterære arenaen. I 2008 skjedde den siste ekspansjonen, med oppkjøpet av B.O. Bøger.

Tyngst har Arnold Busck-tilstedeværelsen vært i hovedstadsregionen, med rundt et dusin butikker. Men de feller en tåre også i Køge og Nykøbing, i Kolding og Esbjerg, Odense og Sønderborg, Aarhus og Randers, Hjørring og Aalborg, og flere andre steder, nå.

For i går mistet mange sin favorittbokhandel. Drøye 123 år etter oppstarten i Kongens by, og mange ledd videre i Busck-slekten, var det kroken på døra.

Fire generasjoner

Det var fjerdegenerasjon, Helle Busck Fensvig, som måtte gå den tunge veien og levere inn konkursbegjæringen for Arnold Busck AS. Det må ha føltes tungt, særlig med tanke på hvilken tue som til slutt veltet lasset. På bokhandelkjedens nettside lå i går ettermiddag gledesbudskapet «Vi holder åpent igjen», en forsikring om at man står bak statsminister Mette Fredriksens beslutning om en gradvis gjenåpning, og beskjeden: «Vi har derfor besluttet at genåbne en række av vores butikker.» Men virkeligheten var egentlig den motsatte: Coronaen hadde tatt kvelertak på den anerike bokhandlerkjeden. Eller for å være mer presis: Pandemien gjorde en allerede strevsom situasjon uhåndterbar.

Den perfekte storm

Det har lenge vært økonomiske utfordringer i det danske bokhandlerleddet. De fysiske bokhandlene har slitt, og man har hatt sterke nettbokhandel- og strømme-konkurrenter i Saxo og Mofibo (Storytel). Arnold Busck har hatt problemer med likviditeten. 29 butikker, med rundt 400 heltids- og deltidsansatte medarbeidere, blir ifølge danske Bogmarkedet berørt av konkursen – og det er snakk om i underkant av 15 prosent av den danske bokhandelomsetningen.

Jeg kommuniserte i går med Bo Dybkær, direktør i den danske Boghandlerforeningen. Han kunne meddele at han de siste ukene har fryktet at det kun var et spørsmål om tid før man fikk den første corona-konkursen i dansk bokbransje: «I en situasjon hvor mange bokhandler klarer seg, men ikke har mange ekstra likvider på kistebunnen, er coronakrisen den perfekte storm».

Tøff utfordring

Der beskriver Bo Dybkær virkeligheten for flere av aktørene i nordisk bokbransje, både på forlags- og bokhandelsiden: Man lever slett ikke fett, man klarer seg, og man har nesten mirakuløst berget seg fra år til år gjennom tidligere små kriser. Utfordringen disse bedriftene nå står overfor, kan dessverre vise seg å bli for tøff for noen. Vi får krysse fingre og tær for at de aller fleste klarer å kjempe seg gjennom dette.

I dag hever vi seidelen til en gravøl-skål for Arnold Busck. Det er i sannhet sørgelig at du er borte. Men tenk på alle de gleder du har gitt danske boklesere gjennom 123 år.

VEBJØRN ROGNE

(Hovedbilde: Arnold Busck-konkursen fikk mye oppmerksomhet i danske medier i går. Her en skjermdump fra TV2 Fyn)