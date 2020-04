Krimforfatter Maj Sjöwall er død

Beck-forfatter Maj Sjöwall er død etter lang tids sykdom. Hun ble 84 år gammel.

Sjöwall & Wahlöö er et begrep innen litteraturen, nesten som Simon & Garfunkel innen musikken. Maj Sjöwall og Per Wahlöö er forfatterparet bak ti romaner om kriminalinspektør Martin Beck, en serie som flere generasjoner ble kjent med på grunn av filmatiseringene.

For noen dager siden mistet Sverige Per Olov Enguist. I ettermiddag kom meldingen om at Mai Sjöwall er gått bort etter langs tids sykdom i en alder av 84 år.

«Maj Sjöwall er død. Mest stockholmsk av alle stockholmere. Sammen med sin Per selve grunnleggeren av det vi dag kjenner som nordisk krim. Et oppkomme av historier. En krass kritiker. En gave å ha fått kjenne. Mett av dage nå, men likevel: Jeg gråter over min venn og oversetter, og sender tanker til hennes familie, hennes venner og hele det svenske samfunnet.», skriver krimforfatter Anne Holt på facebook.

«Sammen med sin ektemann revolusjonerte hun internasjonal kriminallitteratur på 60-tallet og la grunnlaget for Nordic Noir-bølgen. Nå har også Maj Sjöwall lagt pennen ned for godt», fastslår Tom Egeland.

Banebrytende krim

Beck-romanene regnes som starten på en ny æra innenfor svensk krim- og underholdningsliteratur og de var banebrytende kriminalfortellinger i Norden. Første bok, Roseanna, kom i 1965. Deretter kom det en ny bok i året fram til Per Wahlöö gikk bort i 1975.

Begge hadde bakgrunn i forlagsarbeide og oversettelser da de gikk i gang, og det ble tidlig klart at politiromanene var sterkt påvirket av arbeidene til Georges Simenon og Ed McBain.

– Vi brukte undertittelen «roman om en forbrytelse» på alle bøkene. Men dette var ingen henvisning til de som brøt loven. Den forbrytelsen vi hadde i tankene, var den som ble begått av det svenske sosialdemokratiet. Det sviktet fullstendig midt på 1960-tallet. Ideen om «folkhemmet» ble i større og større grad avløst av kapitalisme. Det er det sviket bøkene handler om, sa Maj Sjöwall i et intervju med Dagbladets Fredrik Wandrup i 2007.

Maj Sjöwall er internasjonalt æresmedlem i Rivertonklubben.

