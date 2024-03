Trollkrittet til Håkon Marcus

Håkon Solheim Marcus ble tildelt Trollkrittet for 2023 for in debutroman "Villdyr".

– Å være tenåring og kjenne seg annerledes, er kanskje ungdomsbokklisjeen over noen, startet Johan B. Mjønes talen til årets vinner av Trollkrittet. – Om man i tillegg skriver fantasy, befinner man seg raskt i et tettvokst klisjélandskap. Da er det viktig med god orienteringsevne. Håkon Solheim Marcus debuterte høsten 2023 med fantasyfortellingen Villdyr, og viste umiddelbart at han hadde kunnskap om både kart og terreng. Prisen ble delt ut lørdag 16. mars i forbindelse med NBUs årsmøte. Prisen består av 25 000 kroner og et diplom laget av illustratør og forfatter Stian Hole. Prisjuryen er Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres litterære råd. Håkon Solheim Marcus (f. 1989) har en AD-bachelor fra Westerdals og en master i skrivekunst fra NBI. Han er opprinnelig fra Tønsberg, men har tilbragt mye av sitt liv i fantasiverdener. Juryens begrunnelse Her er juryens begrunnelse: «I Villdyr møter vi Embla, som nettopp føler seg utenfor og annerledes. Hun føler seg utenfor på skolen, utenfor i familien, ja, utenfor selve verden. Da hun blir filmet på skolen, i det hun bryter ut i et slags primalskrik, topper alt seg, og alt Embla ønsker, er å forsvinne. Og det man ønsker seg, må man passe seg for. For det er ikke bare medelever og jevnaldrende som har sett, og delt, videoen av Emblas primalskrik, skriket har sågar gitt gjenklang inn i en parallell verden, en verden av hamskiftere. En tordivel tar plutselig kontakt med Embla. Og kan det tenkes, er det mulig, at Embla kjenner seg annerledes, nettopp fordi hun ER annerledes? Villdyr er en klassisk portalfantasy, som kjenner, og bruker sjangerens tradisjon og grep på fruktbart vis. Det er tydelige nikk til klassikere som Harry Potter, Dødslekene og Den mørke Materien, for å nevne noen, men Marcus er selvsikker, og dyktig nok til å skape et eget univers, og, til å bryte noen av sjangerens aller sterkeste forestillinger, når det trengs. Dette gjør Villdyr til et friskt og gjennomført bidrag til sjangeren. Det er en rik verden Håkon Marcus har skapt, en verden som gir stort rom til å utvikle både karakterer og intrige videre. På toppen av dette, er Villdyr skrevet med et overskudd som også gjør dette til veldig morsom lesning.» Navnet Trollkrittet er hentet fra Zinkens Hopps bok ved samme navn. Boken kom ut i 1948 og regnes som et høydepunkt i norsk nonsenslitteratur.