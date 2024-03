Bjørnstad tildelt KUDs litteraturpris

Taran L. Bjørnstad ble i går tildelt litteraturprisen da Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur ble delt.

Bjørnstad vant for ungdomsromanen «Uke 40», om 17 år gamle Even som snart er russ og ivrig klatrer – til han forelsker seg i Iben, og noe langt fra planlagt skjer.

«Det handler om en altoppslukende forelskelse, vennskap, psykisk sykdom, tilsynelatende umulige valg og det å ta konsekvensene av egne handlinger», ifølge juryen – som i sin begrunnelse karakteriserer romanen som velskrevet, dialogdrevet og med muntlig og troverdig språk.

«Taran L. Bjørnstad mestrer kunsten å bygge opp en nærmest filmatisk fortelling som driver oss videre mens vi lurer intenst på hvilke valg Even ender opp med å ta. Vil han opprettholde sine opprinnelige planer, eller vil han la et lite barn snu alt på hodet?», skriver juryen videre.

Den ene hendelsen

Taran L. Bjørnstad har latt seg inspirere av ung voksentid, full av pregningsøyeblikk og store valg som den er. I vår del av verden opplever vi sjeldnere at noe fullstendig ukontrollert «slår ned» i livet vårt – og forandrer kursen i livet.

– Vi kan ofte planlegge og svinge utenom det vanskelige. Men her er det ingen vei utenom. Et lite menneske er på vei, og noen må ta seg av det. For Even oppleves det som en ekstremsituasjon. Han føler valget står mellom han selv og barnet, sa forfatteren til NTB da boken kom i fjor.

Bjørnstad snakket med barnevernsvakten, snuste på nyfødte babyer på Rikshospitalet og intervjuet en tenåringspappa i sine forberedelser til å skrive boken. Nå har det innbrakt henne den gjeve prisen.

28 nominert

Til sammen var 28 forfattere, illustratører, tegneserieskapere og oversettere nominert i sju priskategorier til de høythengende prisene fra Kulturdepartementet.

Foruten litteraturprisen ble det delt ut fagbokpris, bildebokpris, debutantpris, illustrasjonspris, oversetterpris og tegneseriepris. Utdelingen fant sted på Nasjonalbiblioteket i Oslo, der kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) sto for utdelingen.

Bildebokprisen for 2023 gikk til Mariko Miyata-Jancey og illustratør Marianne Gretteberg Engedal for «Mieko danser», mens fagbokprisen for 2023 gikk til Ragnhild Holmås og illustratør Henriette T. Osnes for «Ordenes hårreisende hemmeligheter».

Tegneserieprisen for 2023 gikk til Kjersti Synneva Moen for «Grip den føkkings dagen». Hennes historie om Amalie, som flytter fra hjembygda for å gå kunstlinjen på videregående, innbrakte henne Pondusprisen i fjor.

Debutantprisen for 2023 gikk Heidi Marie Vestrheim for «Jenny Fender», mens Esther van Hulsen vant illustratørprisen for sine tegninger til Ole Mathismoens bok «Det ville Norge».

Fartein Døvle Jonassen vant oversetterprisen for 2023 for oversettelsen fra engelsk av «Familien Swift» av Beth Lincoln.