– Trollbandt meg fra første side

DISSE ANBEFALER JEG: Bokhandler Kirsten Winge trekker frem Ekmans «Løpe ulv» som sin største leseropplevelse det siste året.

Kirsten Winge har selv utgitt en rekke bøker om turmat og bærplukking, men jobber til daglig på Norli Trysilsenteret. Hennes nære forhold til naturen, er kanskje grunnen til at hun lot seg begeistre av Ekmans naturskildringer i Løpe ulv (Aschehoug). Men den er ikke på langt nær den eneste boken hun anbefaler i disse dager:

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Kniven i ilden av Ingeborg Arvola. Dette er en fengslende historisk roman om arbeid og kjærlighet, sterkt samhold og fri erotikk, enkeltmennesket og øvrigheten. Dette er første bok i serien, og jeg ser frem til å lese neste bok.

– De kaller meg ulven av Zeshan Shakar. Dette er siste bok i trilogien som startet med Tante Ulrikkes vei og Gul bok. Dette er en roman om det å vokse opp med vissheten om at de gode kortene er skjevt fordelt, og om en oppvekst mellom to kulturer.

– Velkommen til evigheten av Camilla Grebe. Denne boka er en hyllest til den mest klassiske krimsjangeren: «Det lukkede roms mysterium».

– De bergtatte av Anders De La Motte. Dette er første bok i serien om Leonore Asker og Avdelingen for fortapte sjeler, en enhet for rare etterforskningssaker som utforsker det som er annerledes og avvikende. Dette er en mørk og spennende bok som det er vanskelig å legge fra seg.

– Rinnanbanden av Aage G: Sivertsen. Boka gir et nytt blikk på Rinnanbanden. Boka forteller om rystende tortur og helt ukjente nyheter, helt frem til oppgjøret med Rinnanbanden etter krigen.

– Raaby. Krigshelt og eventyrer fra Tirpitz til Kon-Tiki av Knut J Støvne. Dette er biografien om Torstein Raabys liv som var full av paradokser og mysterier. Han etterlot seg en rekke myter og ubesvarte spørsmål da han overraskende gikk bort i 1964. Raaby er en av Norges høyest dekorerte krigshelter.

– Den lille bonden av Roar Vingelsgaard. Dette er historien om husmenn, fiskerbønder og småbønder fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Mittlandet av Johanna Mo. Dette er den tredje boka i Ølandsserien, med Hanna Dunker i hovedrollen. Krimserien handler om hvordan det er å leve i skyggen av en forbrytelse og om ikke å kunne kutte båndene til sin hjembygd. De to første bøkene i serien har vært spennende og fengslende, og jeg har stor tro på at denne boka blir like god.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Den beste boka jeg har lest dette året er Kerstin Ekmans Løpe ulv.

– Boka handler om Ulf Norrstig som er pensjonert skogvokter og formann i det lokale jaktlaget. Han er 70 år, og har vært gift med Inga i nesten 50 år. De to deler kjærligheten til naturen og til bøkene. En tidlig morgen, når Ulf sitter og ser ut av vinduet i sin campingvogn som er plassert ved skogen, ser han en ulv. Som jeger gjennom et langt liv har Ulf skutt ulver tidligere, men nå er det første gangen han virkelig «ser» ulven. Dette får konsekvenser for Ulf, hans kone Inga, for jaktlaget og for hele bygda der han bor.

– Kerstin Ekman har stor kunnskap om naturen, og skildrer naturen og det som foregår der med stor innlevelse. Boka handler også om hvordan vi behandler naturen rundt oss. Forfatteren skildrer også kjærlighetshistorien mellom Ulf og Inga på en vakker måte. Og selvsagt er det med en krimgåte i denne romanen.

– Denne romanen trollbandt meg fra første side, og jeg anbefaler den varmt.