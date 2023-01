– De frykter konsekvenser fra eget forlag

– De forteller at de frykter konsekvenser for relasjonen til sitt nåværende forlag, sier administrerende direktør i Bonnier Norsk Forlag, Alexander Even Henriksen.

Forrige uke publiserte Bok365 et innlegg i artikkelserien, Blikk på bokbransjen. Her skrev Henriksen om den manglende utløpstiden på normalkontrakten. Forfattere kan ikke ta med seg tidligere utgitte bøker, backlisten, videre til et nytt forlag. Henriksen mener normalkontrakten burde ha en tidsbegrensning. – Flere forfattere fra andre forlag har kontaktet meg og forteller de er hoderystende til denne praksisen i Norge, og at det er fint at noen fra forlagssiden tar utfordrer livstidsbindingen, sier Henriksen. Vil ikke uttale seg Forfatterne som har kontaktet Henriksen, melder at de ikke ønsker å uttale seg offentlig: – De forteller at de frykter konsekvenser for relasjonen til sitt nåværende forlag, forteller Henriksen. Bok365 har også vært i kontakt med en rekke forfattere, som ikke ønsker å uttale seg. Leder i Den norske Forfatterforening, Heidi Marie Kriznik, skriver i et epostsvar at siden Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Forfatterforbundet og Den norske Forfatterforening er i gang med forhandlinger om normalkontrakten, så ønsker de ikke å uttale seg om forhold som omhandler dette. Hun legger derimot til: – Alle forhold skal sees på i normalkontrakten. Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen har ikke svart på Bok365s forespørsler. Overrasket over utspillet – Jeg er litt overrasket over forståelsen av dagens normalkontrakter da det i aller høyeste grad er aktivitetsplikt knyttet til disse og for alle utgivelsesformater. Dagens kontrakter er ikke betingelsesløst evigvarende, sier Heidi Austlid, på spørsmål om en kommentar til Henriksens innlegg. Hun legger til: – Forleggerforeningen og forfatterorganisasjonene forhandler i disse dager nye normalkontrakter for skjønnlitteratur. Det er mange ting som må gjennomgås på nytt, og vi har full tillit til at forfatternes og forleggernes forhandlingsdeltakere kommer frem til en balansert og oppdatert normalkontrakt som står seg også i fremtiden. Henriksen mener aktivitetsplikten Austlid refererer til ikke akkurat kan kalles aktiv i praksis: – Tja, så lenge forlaget klarer å holde 50 bøker på lageret, kan de med dagens normalavtale holde på tittelen så lenge de vil. Dette vil jeg ikke akkurat kalle en omfattende aktivitetsplikt. Ganske lavintensivt, egentlig. Ber Bonnier gå foran med eksempel Anders Aasen Berget er forlagssjef i Frisk, som kun utgir sakprosabøker. – I disse avtaleverkene ligger det inne en tidsbegrensning eller aktivitetsplikt, som jeg synes er fornuftig, sier Berget. Han mener Henriksens kommentar kan ha noe for seg – og ber ham gå foran som et godt eksempel: – Jeg er positiv, konkurranse skjerper oss og er bra for bransjen. Bonnier kan jo gå foran som et godt eksempel og gi sine skjønnlitterære forfattere slike tidsbegrensede kontrakter? – Hehe, ja det kunne vært fristende. Men vi forholder oss til normalkontrakten, så det er der endringene må skje, svarer Henriksen, når han blir forelagt oppfordringen av Bok365. 0 Delinger