Horst-trippel på Boklista

BOKLISTA: Strawberry briljerer på topplistene denne uka.

Medregnet imprintet Pitch står Strawberry Publishing bak hele syv av femten utgivelser på Boklista for skjønnlitteratur denne uka. Jørn Lier Horst er forfatteren bak tre av dem.

– Jeg er jo blant dem som synes alle slags lister er gøy, men det er jo selvsagt ekstra moro når man opptar tre plasser selv, sier Horst. – Tematikken rundt crowdsolving i Grenseløs har åpenbart truffet mange, men nå kjenner jeg jo at Rampenissen og mitt eget Detektivbyrå puster meg i nakken.

Jul er tema i to av Horsts topptitler, men de er ikke de eneste julebøkene på lista. I tillegg til J. K. Rowlings Julegrisen (Cappelen Damm), finner vi to nye tilskudd av julehefter. Juledamer (Strawberry) av Unni Lindell og Anne B. Ragde og Juleroser (Samlaget) som Herbjørg Kråkevik er redaktør for ligger på henholdsvis niende- og tiendeplass. Aldri av Ken Follett (Cappelen Damm) er listas nye roman, den ligger foreløpig på sjetteplass på lista for skjønnlitteratur, men tar vi en titt på E-boklista, ligger den på topp.

Også på totalen dominerer Strawberry denne uka, med 18 av totalt 60 Boklista-titler.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 45 – 2021

Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Frode Øverli 20 i stil: Pondus: 20 Strand 1 12 2 Vetle Lid Larssen Lucias siste reise Strawberry Publishing 2 3 3 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry Publishing 3 8 4 Ingvild H. Rishøi Stargate Gyldendal 10 2 5 Jørn Lier Horst Jakten på Rampenissen Strawberry Publishing Ny 1 6 Ken Follett Aldri Cappelen Damm Ny 1 7 Stefan Ahnhem Siste spiker Aschehoug 4 3 8 Gunnar Staalesen 2020: post festum Gyldendal 9 5 9 Unni Lindell Juledamer Strawberry Publishing Ny 1 10 Herborg Kråkevik (red.) Juleroser: 2021 Samlaget Ny 1 11 Jørn Lier Horst Operasjon julekule: Detektivbyrå nr. 2 Strawberry Publishing 6 4 12 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 15 5 13 J.K. Rowling Julegrisen Cappelen Damm 8 5 14 Linn Skåber Til oss - fra de eldste Pitch forlag 14 10 15 Jørgen Jæger Dommen Strawberry Publishing Inn på nytt 7

Boklista for generell litteratur – Uke 45 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Trond-Viggo Torgersen Kroppen for voksne Frisk 1 3 2 Siv Jensen Siv Kagge Ny 1 3 Abid Raja Min skyld: En historie om frigjøring Cappelen Damm 3 14 4 E. Hellstrøm / A. Rannan Hellstrøms grønne hemmeligheter Kagge 4 3 5 M. Bjørgen / I. Stenvold Vinnerhjerte J.M. Stenersens forlag 9 5 6 Øyvind Sauvik Verden ifølge Vinni Strawberry Publishing Ny 1 7 Hege Ulstein Tillitsmannen Martin Kolberg Aschehoug 2 2 8 Espen Rostrup Nakstad Kode rød Gyldendal 5 5 9 N. Brochmann / E. S. Dahl Gutteboka: Din guide til puberteten Aschehoug 6 9 10 Andreas Haukeland TIX: Den stygge andungen Gyldendal 7 4 11 Marius Nergård Pettersen Hemmelige Norge Dal forlag Inn på nytt 2 12 Craig Glenday (red.) Guinness world records 2022 Vigmostad Bjørke 10 4 13 Asbjørn Jaklin Flukten med Norges gull Gyldendal Ny 1 14 Halvor Folgerø Vestlandsvegar Samlaget 11 3 15 Fredrik Græsvik Den tapte krigen Kagge Ny 1

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 45 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 3 24 2 Jørn Lier Horst Sak 1569 Strawberry Publishing 4 24 3 Douglas Stuart Shuggie Bain Gyldendal 1 12 4 Tracy Rees Den lille bokens hemmeligheter Cappelen Damm 2 7 5 Jørgen Jæger Det sorte fåret Strawberry Publishing Ny 1 6 Lars Mytting Vårofferet Gyldendal 6 11 7 Katrine Engberg Vådeskudd Strawberry Publishing 6 3 8 Julia Quinn Et uforglemmelig kyss Gyldendal 10 2 9 Unni Lindell Nabovarsel Strawberry Publishing 8 25 10 Julia Quinn Et avgjørende øyeblikk Gyldendal 11 2 11 Erica James Del det med skyene Bastion 5 5 12 Richard Osman Torsdagsmordklubben Gursli Berg 14 2 13 Tore Renberg Tollak til Ingeborg Cappelen Damm 9 17 13 Jojo Moyes Vintervarme Bastion Ny 1 15 Lars Mytting Hestekrefter Gyldendal Inn på nytt 9

E-boklista – Uke 45 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Ken Follett Aldri Cappelen Damm Ny 1 2 Stefan Ahnhem Siste spiker Aschehoug 1 4 3 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 2 8 4 Siv Jensen Siv : med egne ord Kagge Ny 1 5 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 4 6 6 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry Publishing 3 8 7 Chris Tvedt Djevelen i detaljene Gyldendal 9 2 8 Liane Moriarty Epler faller aldri Strawberry Publishing Ny 1 9 M. Hjorth / H. Rosenfeldt Som man sår Aschehoug 12 7 10 Abid Raja Min skyld : en historie om frigjøring Cappelen Damm Inn på nytt 13 11 Jørgen Jæger Dommen Strawberry Publishing 10 10 12 Liza Marklund Polarsirkelen Cappelen Damm 7 9 13 Gunnar Staalesen 2020 : post festum Gyldendal 15 5 14 Jojo Moyes Når hvalene synger Bastion 12 8 15 Samuel Bjørk Ulven Cappelen Damm Inn på nytt 5