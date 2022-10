Tom Hanks bokdebuterer

Tom Hanks tar for seg den såkalte blockbusterfilmens historie i sin debutrom, som utkommer i mai neste år.

Det melder Rolling Stone om boken The Making of Another Motion Picture Masterpiece. Romanen handler om noe Tom Hanks vet mye om: Det å lage en storfilm.

– Hver karakter i boken gjør noe jeg har erfart da jeg har laget en film, oppdaget en filosofi eller lærte noe viktig. Selv de tåpelige øyeblikkene er et eller annet stunt jeg har gjort, eller feil jeg har overlevd, forteller Hanks til People.

Spenner over åtte tiår

Plottet spenner over 80 år. Det starter i 1947 når en soldat kommer hjem fra krigen, møter sin unge nevø – og forsvinner. Neste epoke er lagt til 1970-tallet, der nevøen lager undergrunnstegneserier i San Francisco. Han møter igjen onkelen 23 år senere, og lager en tegneserie som er en blanding av yndlings-superhelthistorien fra han var liten – og onkelens opplevelser i krigen.

Siste bolk foregår i dag, der en blockbuster-regissør finner tegneserien og lager filmen som skisseres i tittelen, og der innspillingsprosessen – med en vanskelig stjerne – skildres. Integrert i romanen er også bak tre tegneserier skapt av Hanks som er sentrale for romanplottet, med illustrasjoner av Robert Sikoryak.

– Hele prosessen er et mirakel

– Ingen vet hvordan en film blir til – selv om alle tror de vet det. Jeg har laget et tonn filmer (og fire av dem er ganske gode, synes jeg), og jeg er fremdeles forbløffet over hvordan filmer blir til. Fra et glimt av en idé til det flimrende bildet på lerretet, så er hele prosessen et mirakel, lyder det fra den mangfoldige filmveteranen, som tidligere har utgitt en novellesamling.

Den dobbelte Oscar-vinneren har spilt i filmer som «Big», «Sleepless in Seattle», «Apollo 13», «Saving Private Ryan», «The Green Mile», «Cast Away», «Catch Me If You Can», «Captain Phillips», «Bridge of Spies», «Sully», «Toy Story», «The Post», «It’s A Beautiful Day in the Neighborhood» og «Forrest Gump».