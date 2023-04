Nå kan du få Tom Egeland og Unni Lindell på øret - i full bredde.

Grunnet en konflikt med sine tidligere forlag, har store deler av Unni Lindell og Tom Egelands forfatterskap vært utilgjengelige i strømmetjenestene Fabel og Storytel. Sent 2022 ble konflikten løst, men først nå er forfatterne tilbake i strømmetjenestene.

– Store deler av backlisten vår lå brakk så lenge konflikten pågikk, så det er deilig at problemet er løst og at titlene våre igjen kan strømmes, sier Tom Egeland, og fortsetter:

– Det har føltes litt som om papirbøkene våre skulle være utestengt fra kjedene. Men nå er uenigheten heldigvis historie, og jeg håper strømmekundene oppdager at vi er tilbake i bokhyllene – eller hva det nå heter – i alle strømmetjenestene.

Skeptisk til forvaltningen

Lindell er også glad for at bøkene hennes endelig er tilgjengelig for leserne – men er spent å se hvordan strømmetjenestene opererer i praksis fremover:

– Det er veldig deilig å være tilbake igjen, men jeg er jo usikker på hvordan Storytel og Fabel vil forvalte forfatterskapet mitt, om de holder det «unna», så folk på nisøke på en og en tittel. Alt handler jo om algoritmer som plattformene tilrettelegger. Når man ser hvor mange «ukjente» titler fra eierforlagene som ligger øverst på strømmelistene til disse plattformene undrer man jo. De styrer det vel som de selv ønsker. Så jeg er usikker.

Ikke bekymret for bokloven

For knappe uker siden ble også proposisjonen til den nye bokloven lagt frem. Bonnier-sjef Alexander Even Henriksen uttalte at den legger til rette for at «strømmetjenestene med loven i hånd prioritere forfattere fra eget forlag».

Egeland er ikke bekymret for at tilbakevendelsen til strømmetjenestene blir en kortvarig lykke:

– Jeg har alltid vært positiv til bokloven. Men her vil naturlig nok forfattere, bokhandlere og forleggere ha ulike hensyn å kjempe for. De samme gruppene vil også innbyrdes kunne være uenige om utformingen. For oss som selger mye bøker ville det nok være en fordel med kortere fastprisperiode og større fleksibilitet for forlagene. For andre forfattere vil lang fastpris gi en bedre forutsigbarhet. I det lange løp får jeg prøve å skrive så gode bøker jeg bare kan, og så får foreningene og bransjen for øvrig krangle om detaljene og enkelthetene.