Tilbake i flytsonen

Etter en bratt vår, har det vært en god sommer for dansk bokbransje.

Etter en nedgang i mars, april og mai, har bokmarkedet snudd opp igjen:

– Samlet sett for juni og juli har vi levert noe fler bøker enn i fjor. Mye tyder derfor på at markedet har hentet seg inn, sier adm. dir. Søren Riis (bildet) i DBK, til Bogmarkedet.dk.

DBK-tallene bør være en god temperaturmåler. Fonden DBK er den store lager- og logistikkpartneren i dansk bokbransje og leverer bøker for over 1000 danske forlag til alle danske bokhandlere og forhandlere, samt flere tusen institusjoner og virksomheter i inn- og utland. Man regner med at DBK står for over 90 prosent av den danske bokdistribusjonen.

Store svingninger

Svingningene i bokomsetningen har vært store denne våren. Først ned, så opp, så ned, så opp igjen:

– I mai, da selve gjenåpningen fant sted, var det stor ordretilgang, men dette var sannsynligvis for å få varer i hyllene, kan Riis berette. Deretter bar det ned igjen, før det nå synes å ha normalisert seg:

– Nå ser vi kun mindre endringer i ordremønsteret sammenlignet med tiden før nedstengningen, sier Søren Riis til Bogmarkedet.dk.

Tidligere har Bogmarkedet meldt om en sterk vår for nettbokhandlerne. Etter at januar og februar lå omtrent jevnt med fjoråret, fikk nettbokhandel ett oppsving på rundt 10 prosent i mars og omtrent 15 prosent i april og mai.

(Foto: DBK)