Solid høst for Tiden

Flere av forlagets beste forfattere har bok i høst og de har også en politisk bok med Hadia Tajik.

Janne Stigen Drangsholt og illustratør Therese G. Eide iler til for å hjelpe oss i selskapslivet – når det nå en gang kommer i gjenge igjen. Men selv med coronameter´n kan det bli snakk om klassisk litteratur. Deres Fra Shakespeare til Knausgård. 66 klassikere du naturligvis har lest er allerede sluppet og Vebjørn Rognes anmeldelse i BOK365 kvitterte med terningkast 5.

Gaute Heivoll har også fått mange og flere gode anmeldelse for romanen Drøm om de levende. Disse titlene fikk mye oppmerksomhet på høstlisteslippet i går.

Kjetil Strømme Jørve ledet den coronavennlige lanseringen og fremhevet høstens to debutanter, Gregers Lundh med diktsamlingen Skyggen av et dikt og Truls Unholts roman Mor forsvinner.

De er langt fra debutanter, men nye bøker fra Ruth Lillegraven og Per Schreiner, pleier å være store høydepunkter i en Tiden-katalog og i en norsk bokhøst. Lillegraven kommer med et et nytt langdikt, Dette er andre dagar. Ut fra beskrivelsen er denne ikke nødvendigvis i slekt med de andre langdiktbøkene, hun blant annet fikk Brageprisen i 2013 for Urd.

«Dette er andre dagar er eit langdikt i ti delar, skrive frå mars til mai 2020, våren då me måtte sjå annleis på så mykje: tida, kroppen, fellesskapet og nasjonen. I diktet tek Ruth Lillegraven lesaren med til kjøkkenbenken, til heimeskulen, til plattingen og den lokale skogen – til eit liv som brått blei så lite. »

Per Schreiner skriver handlingsmettede og nokså korte bøker, men i Jegere og sankere nærmer hans seg 300 sider. Janne Camilla Lyster kommer også med roman, hennes andre, etter syv diktsamlinger. Tittelen er Brødre. En annen kjent poet, Casper André Lugg, har sin sjette bok ute i høst og den heter mariabiotopene.

På sakprosasiden er Hadia Tajiks bok Frihet. En politisk og personlig historie den største og ferskeste nyheten. Den fikk solide oppslag i avisene forrige uke. Mer enn en politisk selvbiografi er dette en bok som debatterer aktuelle samfunnsspørsmål, selvsagt ut fra Tajiks egne og hennes generasjons erfaringer

Per Espen Stoknes er økonom ved BI og har skrevet Grønn vekst. En sunn økonomi for det 21. århundre.