Tidenes beste Krimfestival?

Over 10 000 besøkende fant veien til årets utgave av Krimfestivalen, som flere av de besøkende karakteriserte som tidenes beste.

Det var duket for kriminelt vårslipp tre dager til ende i Akersgata og omkringliggende sentrumslokaler fra torsdag og inn i helgen. Ekstra våryrt og velkomment syntes det å være i år, etter langvarig pandemi. Det var fulle hus på de fleste av programpostene, og både publikum og forfattere syntes å være storfornøyde.

Verdens triveligste?

– Det var fint å igjen få ta et dypdykk i vår store fascinasjon for krimlitteraturen eller det Knut Nærum kaller vår «dødskos». Festivalen var preget av en utrolig god stemning. Den enorme begeistringen hos publikum ble gjenspeilet av ellevilt glade forfattere som i likhet med oss andre nå i to år har vært mer eller mindre isolerte, sier festivalsjef Knut Gørvell. Han forteller videre at den svenske krimdronningen Tove Alsterdal hadde følgende konklusjon: «Den trävligste krimfestivalen i Norden, nei i verden», mens finske Elina Backman mente det var «en ufattelig flott festival».

25 utenlandske

Og om vi velger å ta festivalsjefens ord med en klype salt – han er tross alt dundrende partisk – var tilbakemeldingen fra de BOK365 snakket med underveis, at dette sannsynligvis var tidenes beste årgang av Krimfestivalen til nå.

Det var ellevte gang Krimfestivalen ble arrangert. På de 50 programpostene, som var spredd over tre dager, deltok over 10 000 besøkende i tillegg til over 60 krimforfattere, inkludert 25 fra utlandet.

Ble æret

Det ble en pangstart for festivalsjef Knut Gørvell i år, da han og kollega Pip Hallén på vegne av Krimfestivalen fikk Rivertonklubbens ærespris på festivalens åpningsdag. Og han var ikke mindre fornøyd etter tre dager med smekkfulle arrangement i Cappelen Damm-huset og på Centralteatret. – Vi har gledet oss og jobbet hardt i lang tid for få til Krimfestivalen. På forhånd var vi bekymret for at publikum skulle svikte litt i angsten etter pandemien. Men dette er blitt et kriminelt flott eventyr av en festival. Og om ett år er Krimfestivalen tilbake, melder Gørvell som allerede er i gang med å planlegge neste års programposter.

