Fikk Rivertonklubbens ærespris

Den deles sjelden ut og henger høyt: I dag fikk Knut Gørvell og Pip Hallén Rivertonklubbens ærespris.

Det var duket for en sjelden utdeling i dag, da Cappelen Damm- og Krimfestival-duoen Knut Gørvell og Pip Hallén mottok Rivertonklubbens ærespris.

De to var svært glade over utmerkelsen:

– Vi ble utrolig overrasket og selvsagt svært stolte over å få Rivertonklubbens ærespris. Krimfestivalen er høytidsstunden for oss og alle kriminteresserte. Og akkurat nå ble det enda litt mer høytid.

«Verdsettes høyt»

I Rivertonklubbens begrunnelse heter det at de to får æresprisen «for deres innsats for å fremme norsk krimlitteratur.»

«Siden Krimfestivalen ble etablert i 2012, har den vært en stor suksess. Festivalen bidrar til å vise fram bredden i norsk krim. Bak et omfattende program ligger et stort arbeid utført med et stort engasjement for norsk krim. Dettes verdsettes høyt av Rivertonklubben, og prisene er vel fortjent,» heter det videre i begrunnelsen, signert Rivertonklubbens president Trude Teige.

Ruvende skikkelser

At Rivertonklubben deler ut ærespris, hører til sjeldenhetene. Det er kun noen få ruvende skikkelser i krim- og Riverton-historien som har fått den tidligere: André Bjerke i 1973, Bjørn Carling i 1976, Gerd Nyquist i 1978, Nils Nordberg i 1992, trioen Willy Dahl/Sigurd B. Hennum/Torolf Elster i 1997, Varg Veum (Gunnar Staalesen) i 2012 og Jo Nesbø i 2016.