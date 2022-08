Tidenes barnebokfigur: Her er finalistene

Bok365-leserne har valgt ut sine ti. Hvilken er din favoritt?

Kortlisten til kåringen av tidenes norske barnebok-figur er klar, etter at Bok365-leserne har avgitt sine stemmer gjennom juli-ukene. Og for et finaleheat det er blitt! Her er det over 70 år med gamle og splitter nye barnebok-klassikere. De eldste i flokken er Karius og Baktus fra 1949, mens Mormor og de åtte ungene la ut på sin eventyrlige reise et tiår senere.

Stemmene er nå nullstilt, så de ti finalistene starter med blanke ark.

Du kan avgi en stemme per dag frem til 15. august.

Jakob og Neikob (Kari Stai)

Tonje Glimmerdal (Maria Parr)

Tiril, Oliver og Åtto (Jørn Lier Horst)

Pulverheksa (Ingunn Aamodt)

Kurt (Erlend Loe)

Sonja i Jotundalen (Malin Falch

Reodor, Solan og Ludvig (Kjell Aukrust)

Karius og Baktus (Thorbjørn Egner)

Mormor og de åtte ungene (Anne-Cath. Vestly)

Ruffen (Tor Åge Bringsværd)