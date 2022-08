Nye Norli-flagg på kartet fra september

Notabene sine seks butikker fra Måløy til Molde på Nordvestlandet, har inngått Norli-medlemsavtale. Butikkene blir nå omprofilert til Norli.

Med dette blir det nye Norli butikker på og i Måløy, Stryn, Vestnes, Ulsteinvik, Ålesund og Molde.

Butikkene vil fortsatt eies og driftes lokalt av eneeier, Harald Enersen. Notabene har vært med på Norlis innkjøpssamarbeid de siste årene, men erkjennelsen av at sentral kjedekraft og digitalt maskineri gjør at de nå tar steget helt inn i Norli. Dette kombinert med lokalt kjøpmannskap og bransjekunnskap. Samlet omsatte i fjor de seks butikken for nesten 30 millioner kroner.

– Norli har de siste årene hatt en imponerende vekst, og de har et meget profesjonelt og velsmurt maskineri. De tilbyr en modell for medlemmer som passer oss godt, og som jeg er sikker på at vil gjøre oss bedre rustet i årene som kommer, forteller Harald Enersen.

51 Norli medlemmer

– Med dette øker vi antall butikker som er Norli medlemmer (franchise) til 51. Totalt er det med dette nå 193 Norli butikker fra Vadsø til Farsund. Bra for bokhandlene og bra for leserne, mener avtroppende Norli-sjef John Thomasgaard:

– De tidligere Notabenebutikkene vil med denne avtalen ta del i Norlis profesjonaliserte kjedekonsept inkludert våre sømløse digitale løsninger, og Norli får mer nærhet til sine kunder på Nordvestlandet. Som medlem i Norli har man stor frihet til å forme butikkene og innholdet som man selv ønsker, og med lokalt eierskap er det tilrettelagt for at butikkene skal drives med lokal tilpasning. Vi gratulerer og ønsker Harald & co velkommen ombord i Norli. Vi er veldig glad i dyktige bokhandlere!

Les også: Glitrende halvårstall fra Norli