Ti år på bro i urent farvann

– Det har vært år med svært mange utfordringer, sier Håkon Havik, som har vært med fra null til 160 000 Storytel-abonnenter.

Tidligere i dag varslet vi om at Håkon Havik gir seg i Storytel Norge etter ti år ved roret. I perioden har strømmetjenesten vokst fra null til over 160 000 abonnenter og en fjorårsomsetning på over 320 millioner. Havik skal nå tilbake til Cappelen Damm som forlagssjef for lydbokavdelingen.

Les saken: Havik slutter i Storytel

Når Bok365 kontakter Havik, røper han at exit ikke vil skje umiddelbart:

– Du blir nok ikke kvitt meg med det aller første. Stillingen skal utlyses og ny leder skal få bli husvarm. Vi må nok et godt stykke ut i første halvår før alt er på plass.

Rivende utvikling

– Hvorfor går du fra borde akkurat nå?

– Jeg har stått ti år i ledelsen av en bedrift som har vært i rivende utvikling, noe som har bydd på svært mange utfordringer, internasjonalt som nasjonalt. Med normalkontrakter for strømming på plass for rettighetshaverne, senest for sakprosaforfatterne, føler jeg at vi er på god vei inn mot en trygg havn med et nasjonalt strømmemarked i ordnede former.

– Har det vært vanskelig å forene de internasjonale rammene for Storytel med virkeligheten her hjemme?

– Storytel AB er et internasjonalt konsern med kontorer, ofte i ikke regulerte bokmarkeder, verden over. Det sier seg selv at det ikke alltid har vært enkelt å forklare og sette krav om systemtilpasset skreddersøm for det i internasjonal målestokk, lille norske bokmarkedet. Samtidig har jeg stor respekt for hvordan det norske bokmarkedet er rigget og satt sammen.

Lyd sikrer lengre livssyklus

– Ser du fram til å komme hjem til Cappelen Damm?

– Jeg ser fram til å jobbe redaksjonelt med planlegging og produksjon av bøker og lydbøker. Lydbokavdelingen i Cappelen Damm består i dag av 15 personer, så det blir nok lite tid for meg i lydverkstedet, men jeg håper på tid også der.

– Cappelen Damm er den suverent største produsenten av lydbøker i landet, bare i år har forlaget alene produsert over 1 000 lydbøker, begynner ikke markedet å mettes?

– Veksten i strømmemarkedet er avtagende, men markedet er fortsatt i vekst og har et stort potensiale. Noe av det jeg liker best med lydboka er at den sikrer bøker en langt lengre livssyklus. Når jeg får tilbakemeldinger fra abonnenter om at de har lyttet til en fabelaktig bok som ble utgitt for flere år siden, blir jeg glad. Det blir gjerne også forfatteren og forlaget. Dette er også noe av grunnen til at jeg personlig ikke er opptatt av å avkorte fastprisperioden for å få nye bøker raskt inn i strømmetjenestene. Fastprisperioden bidrar til å sikre bokas økonomi – og den er vi avhengig av.

Tror på sakprosaen

– Hvor ser du de største mulighetene framover?

– Jeg er av natur ingen spåmann, men jeg synes det blir spennende å følge utviklingen for sakprosa på lydmarkedet. Visse grep må tas, men jeg tror kanskje at sakprosaboka kan bli en spennende utfordrer både til krim og podkast.

– Noen vil hevde at du har innehatt en dobbeltrolle både i Cappelen Damm og i Storytel?

– Dem om det. Jeg har hatt en affinitet med Cappelen Damm som stor og virksom eier i Storytel Norge AS, men jeg har like selvsagt hatt hendene fulle med å utvikle strømmetjenesten, hente kunnskap og teknologi fra konsernet i Stockholm, samt å finne kunder og bøker til tjenesten. Jeg har like selvsagt og eksempelvis, ikke sittet på begge sider av bordet når Cappelen Damm har forhandlet betingelser med Storytel Norge.

– Burde ikke Storytel Norge flyttes ut av Cappelen Damm-huset og opp til eksempelvis Sentraldistribusjon?

– Det står du fritt til å måtte mene. Jeg ønsker ikke å uttale meg om det.

Klokkertro på lydboka

– Jeg ser av meldingen vi brakte i dag at du har tjue års erfaring på lyd. Hvordan havnet du i bransjen?

– På midten av 90-tallet fikk jeg ved siden av studiene, deltidsjobb som bud i et lite forlag. Forlaget ble kjøpt opp og slik havnet jeg etter hvert i Universitetsforlaget.

– Hva studerte du?

– Idehistorie, mine foreldre ble svært bekymret over at jeg ikke først fullførte studiene.

– Men det gjorde du?

– Med tiden, ja.

– Hva handlet hovedoppgaven om?

– Var det ikke Storytel vi skulle snakke om? Den omhandlet IQ-testing tilbake på 30-tallet, altså for snart hundre år siden. Tesen var at verden på kort tid har gått fra å være verdiorientert til å bli fullt fokusert på kvantitet og det som kan måles av tall.

– Du er med andre ord godt skodd for algoritmer og paradigmeskifter?

– Hehe … Jeg er nok av natur helst en kritisk skeptiker. Jeg var eksempelvis langt fra overbevist da hypen rundt e-bøker og Amazon florerte rundt tusenårsskiftet. Senere rundt fildeling og Napster. Etter mine fem år i Lydbokforlaget, dernest fem år i Schibsteds Ordflyt (Aspiro) som utviklet strømmetjenesten Wimp – i dag Tidal, er det derfor litt forunderlig – selv for meg – at jeg hele tiden har hatt klokkertro på lydboka.

– Hvordan har dette seg?

– Det har jeg selv fundert over. Antagelig har det med å gjøre at jeg hele tiden har sittet nær kunden og fått kjenne på den overstrømmende positive og usminkede responsen på produktet.