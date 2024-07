Telttur på Island, hyttetur i Østerrike og Taylor Swift

DAGENS SOMMERGJEST: Det blir utenlandsferie og Taylor Swift-konsert på Sunniva Midtskogen denne sommeren.

Rettighetskonsulent i Cappelen Damm Agency, Sunniva Midtskogen, slår et slag for Ingeborg Arvolas bøker som sommerlektyre. Selv tar hun med seg det som ligner «en tilfeldig haug bøker» på ferie.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I år skal jeg til Island og Østerrike. Det blir femdagers telttur i Landmannalaugar, Island rundt med en venninne fra USA, hytte-til-hytte i Schladming Tauern, og avslutter det hele på Eras Tour i Wien i august. Drømmesommer!

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Noen dager på fjellet, noen dager med en sånn bok man ikke klarer å legge fra seg. Sykle langs havna på vei til stranda. Sitronsorbé, norske jordbær og vannmelon. Uforsvarlig mange iskaffer.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Vi har fått en sniktitt på Vestersand av Ingeborg Arvola. SOM jeg har ventet på den! Hvis det enda finnes noen der ute som ikke har lest Kniven i Ilden så er det bare å hive seg rundt.

– Leselista i sommer føles mer som en tilfeldig haug enn en pent stablet bunke, så usikker på hva som lander på topp. Jeg har en tendens til å lese på minst syv ting samtidig. Men jeg har så vidt begynt på Divine Might: Goddesses in Greek Myth av Natalie Hayes, så kanskje den skal få prioritet.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Fraværsmelding.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– En sykt god steinovnspizza, kanskje? Og et glass pet nat!

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Taylor Swift, selvfølgelig!

– Ditt beste ferieminne?

– I 2017 var jeg i Filippinene på sommerferie fra studier i Australia, og snublet over et selskap som drev hvalhaisafari i Puerto Princesa. Mange selskaper i Filippinene mater hvalene, men dette selskapet benyttet fiskere for å spotte hvalene. De er helt ville, så det var ingen garanti for å finne dem. Men vi fant til slutt en, og ti turister hoppet i vannet med maske, snorkel og svømmeføtter. Det var ganske ufattelig å se et så stort dyr seile gjennom vannet, og jeg ble helt oppslukt. Etter en stund hører jeg en fløyte, og stikker hodet opp av vannet for å se at alle utenom meg er tilbake i båten. De lurer på om hvalen fortsatt var der? Selv om hvalen ikke svømte spesielt fort var bare jeg som hadde holdt følge med den. Så mens båten snudde rundt for å slippe av resten av gjengen i nærheten på nytt, så hadde jeg noen øyeblikk ute i dypet med bare meg og hvalhaien Milly.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Julie Eikemo Prestø, hun henta meg hjem fra det triste arbeidslivet i London og ga meg jobb i Norge. Hvis man er ny og ung i bransjen, så håper jeg at man blir kjent med Julie, for hun er den beste personen å ha i sitt hjørne. Synes også alle unge, lovende, håpefulle som søker jobb etter jobb i bransjen fortjener en blomst!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg hadde et utvekslingsår i Maine under bachelorgraden min, og alle studenter fikk to billetter til å delta gratis på et kulturarrangement på campus hvert semester. Jeg så blant annet Svanesjøen med The Moscow City Ballet, og en tale av Michelle Obama. Jeg ville innført en lignende ordning for det norske folk, så teater, opera, ballett, konserter, litteratursamtaler og lignende ble tatt i bruk av et større publikum.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Nå ble det mye Arvola i monitor (jeg er jo fan!), men Buffy By er et av mine forbilder. En slags moderne Pippi. Hun er så kul og gøy og glad, så jeg er sikker på at hun kan spre litt leseglede. Samtidig lærer serien barn om livet i fattigdom, og hvorfor velferdsstaten vår er så viktig.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Genial ny oppfinnelse har gjort hele bokbransjen klimanøytral»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Kanskje hva mitt beste sommertips er? Det er å hive vannmelon, saften av én sitron og isbiter i en blender. Friskere blir det ikke.

