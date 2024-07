Podkastplattformen skaper nye lydboklyttere

Ferske tall fra podkastplattformen Podimo viser at mange av brukerne som først og fremst abonnerte for å høre på podkaster oppdager lydbøker i plattformen.

Podimo, den danske selvstendige podkastplattformen, har vokst i Norge de siste årene. Med eksklusive podkaster som G-punktet med Iselin Guttormsen og 198 Land med Einar Tørnquist, har plattformen økt i antall abonnementer og norske eksklusive podkaster.

Podimo er først og fremst mest kjent som en podkastplattform. Eksklusive podkaster er brukernes hovedmotivasjon for å abonnere på plattformen.

Konverterer podkastlytterne

Nå viser nye tall fra Podimo at podkastlytterne også finner veien til litteraturen.

31 prosent av brukerne som begynte å høre på podkaster hos Podimo har også hørt på en lydbok. Og da har de hørt over 50 prosent av en tittel, eller flere.

– Plattformer måler lyttinger ulikt. I dette tilfellet ville vi være sikre på at vi målte lytterne som faktisk hadde hørt på lydbok og ikke bare sjekket noen minutter av en tittel, sier Fride von Porat, daglig leder i Podimo Norge.

Dataene viser at Podimo har blitt en viktig kanal for forfattere og forlag for å nå frem til et nytt publikum og tilbyr således tilgang til en svært attraktiv målgruppe, som er yngre enn hos de øvrige etablerte strømmetjenestene for lydbøker.

– Lydbokpotensialet vårt er ikke fullt utnyttet, men at én av tre podkastlyttere også hører på lydbok varmer en litteraturentusiasts hjerte. Vi kunne klart å konvertere enda flere til lydbøkene med bedre tilgang på titler. Det kan mange være tjent med, sier von Porat.

Samtidig ser hun at skillet mellom lydbøker og podkaster viskes ut. Da Thor Gotaas kom med boken «Petter Northug – En viljeskalle», ble den tradisjonelle lydboka erstattet av en podkast med forfatteren og hovedpersonen selv. Von Porat og Podimo sikret seg rettighetene.

Hun håper forlagene ser potensialet i plattformene som når nye målgrupper, enten med en tradisjonell lydbok eller ved å supplere bøker med unike podkaster.

Sommer er lydboksesong

I tillegg til lydbokkonverteringer kan Podimo også vise til at lydboken er mer populær om sommeren. Selskapet ser en økning på hele 51 prosent mellom mai og juli når det gjelder andelen lyttere som hører på lydbok.

– Det er tydelig at nordmenn snur seg mot litteraturen om sommeren. Vi har en langt høyere konvertering til lydbøker om sommeren sammenlignet med resten av markedene Podimo er til stede i, forteller von Porat.

Danskene har en økning på bare 13 prosent. Tyskland øker med 17 prosent. Nærmest Norge er Spania med en økning i andelen lydboklyttere på 34 prosent.