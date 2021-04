Syv søstre-serien blir åtte bøker

Lucinda Riley overrasker leserne én uke før lanseringen "Den savnede søsteren". Denne blir ikke siste bok i De syv søstre-serien.

Om en knapp uke lanseres det alle trodde skulle være den syvende, og siste, boken i Lucinda Rileys bestselgende serie, De syv søstre. Men nå avslører den irske forfatteren at serien ikke vil avsluttes med Den savnede søsteren (Cappelen Damm).

Det kommer en bok nummer 8. Den vil handle om søstrenes far og skal hete Atlas. Historien om Pa Salt.

«Atlas» utgis neste år

– Jeg begynte å skrive bok nummer 7 med alle intensjoner om å fortelle både Meropes og Pa Salts historie. Men da jeg var halvveis, innså jeg at det ikke var mulig å fortelle begge historiene på en god måte i én bok, skriver Riley på sin Facebook-side.

Riley beklager at lesere ikke får alle svar i den syvende boken:

– Så min store nyhet er at det kommer en åttende bok som får navnet Atlas. Historien om Pa Salt, og den utgis til neste år. Det blir nesten som Den savnede søsteren del 2. Så vær så god, det blir enda en bok å lese, og jeg beklager at dere ikke får alle svar i Den savnede søsteren. Jeg håper likevel at dere blir fornøyde, og at dere vil kose dere med boken.

Førsteopplag på 64 000 bøker

Lucinda Riley er den mest solgte oversatte forfatteren i Norge det siste tiåret. I mai er det ti år siden hennes første bok, Orkideens hemmelighet, ble utgitt på norsk. Siden har hun solgt 1,6 millioner bøker her til lands.

7. mai lanseres Den savnede søsteren, og boken har et førsteopplag på hele 64 000 eksemplar. Den norske utgaven kommer ut hele tre uker før Den savnede søsteren lanseres i England.