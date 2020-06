Sverige sier nei, Canada vil utsette

Svenskene blir hjemme, norske forlag avventer og Canada ber om å få bli gjesteland i 2021 i stedet.

Frankfurtmessen er i hardt vær. Juergen Boos har lovet en nedstrippet versjon med et betydelig digitalt program, men for ikke lenge siden ble det klart at de store amerikanske forlagene vil droppe å dra til Europa i høst. Reising innen Europa kan muligens være lettere og tryggere til høsten enn å reise fra andre kontinenter, men nå er det også klart at de svenske forlagsgigantene Norstedts og Bonniers har satt foten ned.

– Ikke meningsfullt

– Ganske raskt kom flere av de internasjonale forlagskonsernene med beskjed om at de ikke sender noen representanter. Da kjennes det ikke meningsfullt for meg og mine medarbeidere å dra. Vi risikerer å ikke treffe de vi ønsker å treffe, sier Lina Altrov Berg, sjef i Norstedts Agency til Kulturnytt i Svensk Radio. Hør innslaget her.

Forrige uke meldte BOK365 om at norske forlag og agenter foreløpig sitter på gjerdet. De ønsker å se an både smittesituasjonen og hva kolleger i andre land gjør. De venter med å ta noen avgjørelser om Frankfurt.

Canada vil utsette

Norge var gjesteland i 2019 og i høst skal Canada ha æren med egen paviljong og en helt spesiell oppmerksomhet.

Canadian Heritage er avdelingen for regjeringen i Canada som har roller og ansvar relatert til tiltak som fremmer og støtter «kanadisk identitet og verdier, kulturell utvikling og arv». I avisen Quill & Quire har en kilde i departementet latt seg intervjue, men denne er ikke navngitt:

– Canada støtter Frankfurter Buckmesses avgjørelse om å endre bokmessen i 2020, men vi ønsker at vår deltagelse som gjesteland skyves til 2021. Sammen med bokmessen, snakker Canada nå med de tre neste gjestelandene, Spania, Slovenia og Italia, for å diskutere en mulig forskyvning. Canada setter pris på deres åpenhet i dette spørsmålet.

Les hele intervjuet her:

Canadian Heritage wants Canada’s Frankfurt Guest of Honour participation to be postponed to 2021

Også Publishers Weekly siterer nyheten med bakgrunn i den samme kilden.