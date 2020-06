Forlag og agenter sitter på gjerdet

Amerikanerne har trukket seg fra Frankfurt og i den norske bokbransjen er det en avventende holdning.

Amerikanske forlag har tatt avgjørelsen. De dropper Frankfurt-messen og det regnes som sannsynlig at de litterære agentene gjør det samme.

Hva med oss, som hadde gjestelandstatus på verdens største bokmesse i fjor høst?

– Dette er noe vi ser på fortløpende, og vi vurderer situasjonen nærmest dag for dag. Messen sier den skal avholdes som vanlig, men for oss er det vanskelig å fatte en endelig beslutning på nåværende tidspunkt. Det også med tanke med å se hva andre store forlag gjør og at vi selvsagt må følge med på smittesituasjonen. Vi må ta ansvar for egne ansatte og sikkerheten deres i hensyn til å reise til så stor messe med så mange internasjonale deltakere. Enn så lenge har vi ikke tatt stilling til noe helst, sier Rettighetsdirektør Ingvild Haugland i Cappelen Damm Agency.

Cappelen Damm Agency planlegger ut fra forskjellige scenarier og planlegger både for at det blir en messe og at den eventuelt ikke blir avholdt.

Fortsettelse av gjesteland

– Man må huske på at vi var gjesteland i fjor, og dette året skulle være fortsettelsen av det prosjektet. Vi har derfor ett stort ønske om at situasjonen roer seg slik at vi kan delta på lik linje som vi alltid har gjort. Det er ikke slik at vi ikke ønsker å dra, vi er tvunget til å følge med situasjonen, sier Haugland.

– Hva tenker dere om at store amerikanske forlag, som Simon & Schuster, Macmillan og HarperCollins, har trukket seg?

– De er kjempeviktige kontakter for oss. Vi jobber intensivt mot det engelskspråklige markedet. Det at de gir signal om at de ikke vil dra er også toneangivende for hva andre velger å gjøre i Europa. Dette så vi mellom annet i forkant av bokmessen i London, sier Haugland, og legger til:

– Men det er andre store markeder som også er viktige for oss, som det tyske, spanske, nederlandske for å nevne noen. Det er ikke slik at det engelske markedet alene skal få legge agenda for hva man velger å gjøre.

Men avgjørelsen om hvorvidt de reiser kan bli tatt fem på tolv.

– Selvfølgelig er det slik at om vi skal delta med en stor satsing må vi jo ha planene klare rundt sommerferien, men muligheten til å delta på messen kan vi vente med å ta helt til siste liten, sier Haugland.

Forlag avventer

– Vi har ikke tatt stilling til det. Vi har tenkt at vi skulle reise, men avventer enn så lenge, sier Elizabeth Sellevold i Vigmostad & Bjørke.

– Vi ser an. Det skal også være en digital del, og det kommer an på hvordan den er, og på smittesituasjonen, sier Torgeir Husby i Forlaget Press.

– I Spartacus lengter vi etter å møte våre internasjonale kontakter, men det er for tidlig å si noe om Frankfurt. Det kommer an på om det blir en noenlunde normal høst, forteller Per Nordanger.

…og agentene ser an

– Jeg er i interessert hva andre tenker og vil avvente til mer har falt på plass. Vi er jo tilpasningsdyktige og det er mye god kontakt på de digitale flatene. Jeg vil nok følge med på det de andre norske gjør, sier Gina Winje i Winje Agency.

– Vi kan ikke gi et klart svar, det er en løpende vurdering. Vi følger med på hvordan verden for øvrig responderer, og er jo i dialog med de vi vanligvis deler fellesstanden med, sier rettighetsdirektør i Gyldendal Agency, Anne Cathrine Eng.

De vet at avgjørelsen derimot må komme snart.

– Jeg tør ikke si når vi tar avgjørelsen, men vi kan ikke vente altfor lenge heller. Det er en krevende situasjon, men det som i hvert fall er helt sikkert er at uansett hvordan det blir må vi prøve å få maksimalt ut av det tilbudet som vil finnes. Det vil jo uansett være en messe som blir annerledes, men de åpner nok også opp for en god del digitale løsninger. Vi vurderer fra dag til dag, og håper jo at det blir mulig å treffe kontaktene våre, på den ene eller andre måten.

– Usikkerhet er nøkkelordet

– Er det entusiasme for å dra ned i oktober, eller ser dere helst at messen blir avlyst?

– Ja, det er en entusiasme for å normalisere tilværelsen og å treffe folk fysisk – det gleder vi oss veldig til. Samtidig er verden som den er, og usikkerhet er nøkkelordet, sier Eng.

Eng sier at det er forståelig at amerikanske forlag har trukket seg, men at det ikke er med på å legge føringer for deres avgjørelse.

– Det er trist, men jeg må si det er veldig forståelig. De har en annen situasjon i USA enn oss, hvor fortsatt store deler er sterkt berørt av pandemien. Det er forståelig at man er skeptisk til å reise under sånne omstendigheter, selv om det er en stund til oktober.

– Det blir en totalvurdering. At de amerikanske ikke er tilstede er isolert sett ikke en grunn til å ikke være med. Vi må se på totaliteten, og hva slags messe dette egentlig blir.