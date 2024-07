DAGENS SOMMERGJEST: I dag har vi besøk av Pål Stokka, salgs- og markedssjef i Gyldendal.

– Hvor tilbringer du ferien, Pål?

– I år blir det for det meste Oslosommer. Vi har en skolestarter og en 3 måneder gammel jente, så bevegeligheten begrenser seg litt selv. Men det blir en snartur til Gøteborg for å feriere noen dager på guttungens premisser. «Det heter ikke ferie, men familietid» fortalte en kollega meg en gang. Det stemmer.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

Sol, saltvann, Tour de France på lavt volum i bakgrunnen så ofte som mulig. Litt solbrente skuldre, litt for seig solkrem. Frognerbadet. Sørenga. Perlende rosé. Ikke nødvendigvis i den rekkefølgen. Og den mesterlige balansen i like mange ferdigleste som påbegynte bøker.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Best? Fremtidens araber 1-6. En av de beste tegneseriene endelig avsluttet. Øverst i bunken ligger SVK og Alba og Finito som jeg leser høyt for 6-åringen. For egen del er det lesing av høstens manus som står i fokus. Johan Harstad, Nikolaj Frobenius og Kyrre Andreassen får alle lov til å henge i feriekaoset.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Autosvar er på, men det er også varslene.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Østers og grillet sjøkreps. Kanskje med en engelsk musserende ved siden av.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Patrick Rothfuss og hans romanfigur Kvothe. Sammen skulle vi skapt en treenighet som ville sørget for en avslutning på The Kingkiller Chronicles.

– Ditt beste ferieminne?

– Barndommens Koster-ferier har etset seg fast i minnet, spesielt Midsommar på Ekenäs Hotell. Trolsk stemning, maistang og veldig glade voksne.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Foreningen Les og Leser søker bok som snart blir slått sammen. Måtte de bli et allmektig organ som vil spre leseglede til alle i Norge!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Byttet ut samtlige ansatte i departementet med skolebibliotekarer. De er sikkert flinke de som jobber der nå, men jeg er sikker på at med bibliotekarer på plass i alle viktige posisjoner, så ville fremtidens lesere være best mulig ivaretatt. Ok, kanskje bare bytte ut halvparten.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– En pingles dagbok 1. Det er den boka flest barn leser, har lest eller vil lese. Pingla har gitt barn leseglede i 15 år og forhåpentligvis vil det fortsette!

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Leselysten har aldri vært større!

– Har du noe mer å tilføye?

– God sommer!