Oppfordrer til høytlesning

DAGENS SOMMERGJEST: Skjønnlitterær redaktør hos Kagge, Tiril Broch Aakre.

Tiril Broch Aakre (f.1976) er utdannet litteraturviter, tidligere litteraturkritiker og medredaktør av Vagant. Hun begynte som forlagsredaktør for skjønn- og generell litteratur i Tiden Norsk Forlag for 20 år siden. Fra 2019 til 2023 var hun sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur hos Vigmostad & Bjørke. I fjor sommer ble hun hentet til Kagge.

Broch Aakre har også jobbet som oversetter og har skrevet fire skjønnlitterære bøker. Hennes første roman Redd barna ble belønnet med Ungdommens kritikerpris i 2016. I 2019 kom hennes roman om sin mor, Mødre og døtre. som fikk strålende kritikker, blant annet terningkast seks av Dagbladet.

– Hvor tilbringer du ferien, Tiril?

– I Bergen og den lille skrivehytta mi hjemme i Hakadal.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Være sammen med ungene, være mest mulig ute, bading, god mat, lesing og skriving.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Den beste boken jeg har lest i år er en klassiker – Tolstojs Anna Karenina. Det er selvsagt en ikonisk kjærlighetshistorie, og en undersøkelse av alle kjærlighetens stadier og følelser, men i tillegg handler romanen rett og slett også om alt i et menneskeliv. Noen av de partiene jeg liker aller best er de som handler om Levins arbeid på gården, for eksempel når han bestemmer seg for at han vil slå engen sammen med bøndene, selv om dette ikke er helt som seg hør og bør for ham som godseier. Som han sier: «Jeg trenger fysisk aktivitet, ellers blir min karakter helt fordervet.» (Enig med Levin i dette!) Romanen er fra 1875, men den føles overhodet ikke gammel. Tvert imot blir jeg slått av hvor frisk og livfull den er, og hvor gjenkjennelige karakterene og deres følelsesliv er. Det er sant som Sigrid Undset skrev, at seder og skikker endres gjennom tidene, men menneskenes hjerter forblir de samme. Og så har du naturskildringene, herre min hatt! Romanen ser litt stor og uoverkommelig ut, men den er lett å lese. Øverst i bokbunken nå ligger Amina Cains A Horse at Night – On Writing.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Fraværsmelding, så langt det går an. Hjernen er arbeidsverktøyet mitt, og for at den skal virke godt, er det viktig å la den få helt fri.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Pasta med sjømat, grillet kjøtt eller fisk, bringebær eller jordbær og en sommerlig kake.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Venninner fra alle livets stadier eller forfatterkollegaer.

– Ditt beste ferieminne?

– De beste minnene, som jeg varmer meg på gjennom lange vintre, handler bare om små, enkle begivenheter: kveldsbad i tjernet i skogen, å spise noe godt sammen med familien, å sitte i bilen på vei til ferie og drikke bensinstasjonkaffe og synge med på sangene. Jeg husker også veldig godt at jeg plukket blomster etter å ha sendt Mødre og døtre til trykk i slutten av juli 2019, da var jeg ordentlig glad. Det er godt å fullføre noe vanskelig, og feire det litt.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Jeg vil gjerne gi en blomsterbukett til Dag Brekke, en usynlig, men viktig person i mitt daglige virke som redaktør. Dag er den som brekker om manusene til boksider, og deretter retter opp alle feilene vi finner og endringene vi vil gjøre etter at boksidene er satt. Dag er redaktørens beste og mest tålmodige venn i den hektiske innspurten med bøker, og siden jeg nettopp, med Dags gode hjelp, har fått sendt en roman til trykk rett før trykkeriet tok ferie, vil jeg gjerne kaste blomster etter ham.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Jeg ville holdt en tale om viktigheten av å satse på kunst og kultur for å ta vare på og utvikle et demokratisk samfunn, og for å utvikle hver og en av oss som mennesker. Og så ville jeg ha gitt jobben videre til noen andre, som faktisk kunne ha klart å utrette noe i et system som jeg nok veldig fort hadde fått fnatt av.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Peer Gynt, fordi den handler om å bli seg sjøl, og stiller de vanskelige spørsmålene, og viser konsekvensene av å ikke ta stilling til dem. Og fordi det er en bok som du aldri blir ferdig med.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Prisdryss til Gunnhild Øyehaug.

– Har du noe du vil legge til?

– Ja, jeg vil gjerne oppfordre til høytlesning. Ikke bare for små barn, fortsett å lese høyt for barna når de blir eldre, og les gjerne høyt for voksne også. Det er en fin måte å få lest på, og det er en hyggelig måte å være sammen på!