Strawberry Publishing kjøper Goliat Forlag. Krimforlaget har de siste årene hatt en omsetning på rundt 10 millioner kroner.

– Et strategisk oppkjøp for oss, fastslår administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing.

– Med oppbyggingen av Goliat Forlag har Mark Jørgensen bevist at han har et uvanlig godt blikk for hvor bokmarkedet beveger seg. Han har på kort tid etablert seg som et av Norges ledende forlag for nordisk krim. Goliat passer perfekt inn i vår krimportefølje, samtidig aksler Mark rollen som redaktør i Strawberry Digital med fokus på forfattere med stort digitalt potensiale, både som lyd- og ebøker, utdyper Henriksen.

Vil satse på lydbøker

– Jeg vil starte jobben i Strawberry med å oppfordre alle norske forfattere med bøker som ikke er utgitt som lydbøker om å kontakte meg. Noen store forlag prioriterer kun deres største forfattere, og dermed får ikke alle forfatterne deres ta del i den voksende strømmeøkonomien. Men her sitter forfatteren selv med makten til å bestemme, da alle lydbokrettigheter ifølge Normalkontrakten går tilbake til forfatteren etter tre år, sier Mark Jørgensen.

Goliat Forlag ble stiftet i 2015 og har de siste årene stabilisert seg på rundt 10 millioner i årlig omsetning. Driftsresultatet har ligget rundt millionen.

Forlaget gir ut nordiske krimstjerner som Mari Jungstedt, Mons Kallentoft, Jonas Moström, Ragnar Jonasson, men også internasjonale stjerner som Ian Rankin og Peter May.

Strawberry Publishing har kjøpt 100 prosent av aksjene i forlaget.

Skarpt øye for krim

– Vi gleder oss enormt til å få Mark med på laget. Han har et skarpt øye for forfattere som skriver god, sterk krim og som lager serier av høy kvalitet. Tenk bare på Peter May og Ian Rankin. Jeg er full av beundring for hvordan Mark har fått en, for norske lesere ukjent, forfatter som May til å bli en stor suksess med hyppige opptredener på bestselgerlisten. Dette lover godt for vår digitale satsning, spår redaksjonssjef Anne Fløtaker i Strawberry.

Bransje som skriker etter fornyelse

– Jeg har fulgt med på Strawberry Publishing siden starten, og er imponert over hvordan de utfordrer en bokbransje som skriker etter fornyelse. Nå gleder jeg meg til å snu forleggeriet på hodet og tenke digitale utgivelser først, med papir som tilleggs-format. Strømmetjenestene passerer en halv milliard i omsetning i år, og for noen forfatterskap er inntektene fra lyd allerede større enn fra papir. Det åpner for at man tenker nytt, og det gleder jeg meg til å gjøre sammen med Strawberry, avslutter Mark Jørgensen.

Med på kjøpet av Goliat Forlag følger også 49 prosent av aksjene i barnebokforlaget Zeppelin Forlag.