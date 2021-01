Strawberry med ny litteraturpris

100 000 kroner skal årlig ut til en forfatter som tilfører norsk litteratur en ny stemme, et nytt perspektiv eller en ny litterær form.

Strawberry Publishing lanserer i dag sin egen litteraturpris: Stemme savnet. Formålet med prisen er å bidra til å berike den norske skjønnlitterære floraen. Strawberry ønsker å stimulere til at forfattere med ulik bakgrunn når ut, og vil løfte frem originale og nyskapende stemmer.

– Vi ser det som en del av vårt oppdrag å holde norsk litteratur vital og relevant. Vi ønsker at en ung jente med minoritetsbakgrunn vurderer litteratur som uttrykksform, vi ønsker at en dreven forfatter tilfører poesi-sjangeren nye og uventede grep eller at noen våger å skrive om temaer som kan være vanskelige å løfte frem, sier administrerende direktør Alexander Even Henriksen.

Prisen er på 100 000 kroner, og deles årlig ut til en forfatter som gjennom sitt virke tilfører norsk litteratur en ny stemme, et nytt perspektiv eller en ny litterær form. Juryen består av Det litterære råd i Den norske Forfatterforening og juryen tildeler prisen på selvstendig grunnlag. Prisen deles ut for første gang i slutten av mai i år.

– Vi er svært glade for at prisen opprettes, og vil rette en stor takk til Strawberry. For å oppnå mangfold av litterære uttrykk må forfattere gis tid og økonomisk rom for fordypning, og jeg håper at disse prispengene kan bidra til å frikjøpe en forfatter skrivetid, sier Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske Forfatterforening.

Strawberry Publishing har på kort tid blitt landets fjerde største allmennforlag. Ved årsskiftet ble det kjent at Bonnier Books kjøpte majoriteten av aksjene i Strawberry Publishing og går inn som største eier sammen med Petter Stordalen, Jonas Forsang, Magnus Rønningen og Jørn Lier Horst.