V&B styrker markedsavdelingen

Eira Ingersdatter Reithaug blir markedskonsulent i Vigmostad & Bjørke.

Eira Ingersdatter Reithaug (28) er ansatt i et engasjement som markedskonsulent i Vigmostad & Bjørke.

Eira begynte i stillingen før jul og skal i første omgang jobbe frem til sommerferien, med særlig fokus på skjønnlitteratur og sakprosa for voksne. Hun har en Master of Arts i engelsk litteratur og fransk fra University of Aberdeen i Skottland, hvor hun var ferdig utdannet i 2016. Hun har siden jobbet på barneskole og tok videre utdanning på Fagskolen for bokbransjen. Etter endt fagskolestudium i 2019, har hun jobbet som administrasjonskonsulent i Norsk Oversetterforening og som kampanjekoordinator i Hele Norge leser.

– Eira er svært dyktig og hun bidrar allerede til å styrke forlagets markedsarbeid. Med seg har hun verdifull erfaring fra flere aktører i bokbransjen. Jeg gleder meg veldig til samarbeidet framover, og det kan også våre forfattere se fram til, sier forlagssjef Elizabeth Sellevold.

(Foto: Vigmostad & Bjørke)