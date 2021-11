Frisk forlagskomet i sterk vekst

Trening, helse og kjærlighet: Frisk Forlag doblet nesten omsetningen i fjor. Forlaget går med dette inn på listen over landets 10 største.

Bok og samfunns seneste nummer har bransjeøkonomien som tema, her rangerer vi landets 50 største forlag basert på omsetningen i 2020. Dessverre forelå ikke fjorårsregnskapet fra Frisk Forlag da bladet lå i trykken, vi var med dette tvunget til å bruke 2019-tallene, men noten om dette falt dessverre ut i ombrekket.

Gode driftsmarginer

Nå er tallene kommet, og de er svært hyggelige å lese. Omsetningen summerte seg i 2020 til over 34 millioner kroner, en økning på 15 millioner i forhold til året før. Det unge forlaget går med dette inn på niende plass av listen over landets største forlagshus, tett etter Samlaget.

Driftsresultatet er også formidabelt, hele 9,5 millioner kroner lå igjen på bunnlinja ved utløpet av 2020. Dette gir en driftsmargin på hele 28 prosent, en margin de aller fleste av konkurrentene bare vil kunne drømme om.

Moderne organisering

Stavanger-forlaget har historie fra 2010 – i sin nåværende selskapsform fra 2016. Gründerne med like eierandeler er fysioterapeutene Lennart Krohn-Hansen (38) og Anders Aasen Berget (37). Bakgrunnen for forlaget var at de to hadde skrevet boka Slyngetrening. Boka var opprinnelig utgitt på Fritt forlag, men da forlaget gikk konkurs i 2011 fikk de to forfatterne tilbud om å kjøpe restopplaget av sin egen bok fra boet. Dette viste seg å bli inngangsbilletten til forleggeriet for de to fysioterapeutene. Senere har det ballet på seg.

Forlaget har hovedkontor i Bokhuset i Stavanger, men de åtte ansatte (ni fra 2022) sitter spredd på ulike kontorer. To i Stavanger, to i Bergen og to på Vang i Valdres. En sitter i Oslo og en holder hus i Trondheim. Det er med andre ord et forlag som til fulle har integrert og tilpasset organisasjonen moderne driftsrutiner og datateknikk.

Doblet antallet utgivelser

– Gratulerer med lysende regnskapstall, forlegger Anders Aasen Berget.

– Takk. 2020 ble et godt og produktivt år, selv med pandemi-utfordringene som bakteppe.

– Hva skyldes den eksplosive omsetningsveksten, var det noen utgivelser som spesielt bidro?

– Det vil jeg ikke si. Hovedårsaken var at vi i fjor doblet antall utgivelser fra 14 til 28. Vi har satt oss som mål å opparbeide landets mest fornøyde stall av forfattere, med dette for øye blir det avgjørende å jobbe nær forfatteren på hver eneste utgivelse. Vi satser med dette på kvalitet i alle ledd av produksjonen – også på salg og distribusjon. I tillegg har vi via nettet, maktet å skape et trofast kundeunderlag av faste lesere. Vi er dermed ikke prisgitt innkjøperne i de store bokhandlerkjedene.

– Vi startet med fokus på fysisk helse, men har breddet profilen til også å innbefatte psykisk helse, livsstil, kokebøker og ernæring.

Friere på døren?

Den norske forlagsverden har i år vært preget av flere oppkjøp av mindre og mellomstore forlag.

– Med så stor vekst og bunnlinje har det gjerne blitt banket på døren?

– Det har det, men vi ser i dag ingen grunn til endringer i verken eierstruktur eller av organisasjon.

– Dere er ikke medlemmer av Forleggerforeningen?

– Vi var det, men syntes etter en stund at det kostet mer enn det smakte. Foreningen er dominert av de store forlagskjempene i Oslo, og gjør etter vårt syn, lite for å styrke betingelsene for de mindre og uavhengige forlagene, spesielt i forhold til kravene vi møter fra de vertikalt integrerte bokhandlerkjedene.

Endelig en ordentlig snakkis

– Hvordan tegner tallene for inneværende år? I høst har dere ligget på førsteplass av boklista i flere uker?

– Trond Viggo Torgersens Kroppen for voksne har blitt en ordentlig «snakkis». Vi har lenge skult mot Kagge og snakket om hvor flinke det forlaget er til å få fram nye suksesstitler, nesten hver bidige bokhøst. Nå har vi fått fram vår egen snakkis, dermed følger bokkjedene opp med rekordbestillinger. Vi jobber på spreng for å få inn ytterligere opplag og har nå tre ulike trykkerier i arbeid med dette.

– Papirmangel, redusert kapasitet og økte trykkeripriser er blitt en stor utfordring som også utfordrer driftsmarginene. Men vi har allerede passert årsomsetningen fra i fjor. Det før julehandelen var ordentlig i gang, avslutter en både optimistisk og godt fornøyd bokforlegger.