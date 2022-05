Storytel stuper

Nedgangen for Storytel-aksjen på Stockholm-børsen vil ingen ende ta. Børsverdien har falt nærmere 80 prosent på to år.

For litt over to år siden toppet aksjekursen til det svenske strømmekonsernet Storytel med en notering på 270 svenske kroner (SEK) per aksje. Den samlede børsverdien for lydbokgiganten var med dette over 18 milliarder kroner. I dag noteres aksjen til under 60 kroner hvilket gir en kapitalisert verdi på rundt 4 milliarder SEK. 14 milliarder er med dette fordunstet i det store intet.

Passerer 2 millioner abonnenter

I går rapporterte strømmetjenesten regnskapstall for årets første kvartal. Antall betalende abonnenter passerer for første gang to millioner. Strømmeinntektene summerer seg med dette til 700 millioner SEK, en økning på hele 35 prosent sammenlignet med fjoråret.

Driftsunderskuddet øker like fullt fra 28 millioner i 2021 til hele 150 millioner for inneværende år.

Dette som resultat av en kraftig internasjonal satsing.

Halvparten av kundene i Norden

Rundt en million av abonnentene – Storytel Norge fullt inkludert – er hjemmehørende i Norden. På hjemmemarkedet henter strømmetjenesten 144 SEK i månedsinntekt per kunde. For den andre halvparten av kundemassen utgjør imidlertid ikke inntektene mer enn 81 kroner per abonnent.

Mye tyder på at lydbokgiganten nå står overfor et behov for kraftig konsolidering med tilhørende krav om en dempet satsing på det internasjonale strømmemarkedet.