Storytel-avtale med Fabel-eiere

Storytel har gjort avtale om leveranser fra Gyldendal, Aschehoug og Oktober. Tjenesten kan nå tilby 300 000 titler å velge blant.

Så sent som forrige uke refererte vi fra rettssaken Gyldendal og Lydbokforlaget hadde anlagt mot Jørn Lier Horst. De to førstnevnte saksøkte Horst for urettmessig å ha forsøkt ta tilbake lydbokrettighetene for egne tidligere bøker utgitt på Gyldendal.

Hovedanliggende for Horst var at lydbøkene hans ikke var tilbudt Storytel, noe som har medført betydelig reduksjon av potensiell royalty-inntekt for flere forfattere.

Nå er det betydelig bevegelse: Storytel har gjort avtale om leveranser fra Gyldendal, Aschehoug og Oktober.

Avtale direkte med forlagene

I fjor hentet eierne av Lydbokforlaget, Aschehoug og Gyldendal tilbake lydbokrettighetene fra Fabel-eieren Lydbokforlaget. Dette har nå resultert i at både Aschehoug og Gyldendal har inngått egne kontrakter direkte med Storytel. Det samme har Aschehoug-eide Oktober gjort.

Flere hundre nye titler tilgjengelig

Flere hundre nye titler blir med dette tilgjengelig i Storytel-biblioteket. Biblioteket inneholder nå rundt 300 000 titler å velge fra.

Dom i rettssaken mellom Gyldendal og Lydbokforlaget vs. Jørn Lier Horst er ventet senere i dag.