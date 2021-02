– En storm i vannglass

Mange har engasjert seg etter at BOK365 i går kunne melde at Strawberry Publishing har benyttet seg av robot for å innlese lydbøker.

– Vi registrerer at etablissementet lar seg irritere. Det lever vi godt med. Vårt fokus er hele tiden å gi bøker og forfattere de aller beste vekstvilkår, og her vil vi la flest mulig være med på strømme-eksplosjonen, sier administrerende direktør i Strawberry, Alexander Henriksen. I dag tidlig kunne BOK365 rapportere en hel rekke av reaksjoner fra bransjefolket. Blant annet uttalte Aschehoug-direktør Åse Ryvarden at «Bokavtalen er ikke en a la carte meny man kan velge fritt fra utfra egen vinning». – Vi støtter den viktige funksjonen til fastpris: at nye bøker ikke samtidig blir tilgjengelig i strømmetjenestene. Men at 20 år gamle bøker fra Ketil Bjørnstad eller Carlos Ruiz Zafon ikke skal kunne gå rett til strømming, gir lite mening. Vi har nå kontaktet både Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen for å be dem vurdere hvorvidt den doble fastprisperioden styrker norsk bokbransje, sier Henriksen. Han mener at reaksjonene på at Strawberry skal ha sluppet hundrevis av lydbøker med syntetisk innspilling, er overdrevne. – Når det gjelder salg av syntetiske innspillinger er dette storm i vannglass. Kun en håndfull personer har ved en feiltagelse fått disse. Antall nedlastninger er totalt 34 syntetiske lydbøker. Det har vi beklaget, og disse blir erstattet fortløpende med de riktige innspillingene.