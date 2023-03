Sterkt år for Norges største forlag

2022 var for Cappelen Damm preget av flere litterære priser, den mest solgte boken i Norge, en stor satsning på nye læremidler og økonomisk vekst.

Årsregnskapet for 2022 viser en omsetning for Cappelen Damm på nesten 1,3 milliarder kroner. Det er en vekst på 7 prosent fra det historisk sterke 2021. Årsresultatet før skatt er på 98 millioner kroner, og legger seg dermed midt mellom forlagets resultater for 2020 og 2021.

Med en sterk posisjon både i allmennmarkedet og utdanningsmarkedet ble veksten i den norske delen av forlagsvirksomheten, uten bokklubb, 11,5 prosent.

Det er spesielt på utdanningsfeltet, hvor fagfornyelsen fortsatt selger godt, at forlaget ser den sterkeste veksten. En framgang på over 100 millioner kroner (22 prosent vekst) gir ny rekordomsetning på 533 millioner kroner. Allmennmarkedet fortsetter også veksten, men i et noe svakere totalmarked, og lander på 740 millioner i omsetning.

Cappelen Damms samlede digitale inntekter utgjorde 28 prosent i 2022.

Prisdryss og solid salg

2022 var også et sterkt litterært år for Cappelen Damm, preget av priser og salgssuksesser. Under Brageprisutdeling gikk hele tre priser til forlagets forfattere. Gro Dahle mottok årets hederspris, Ingeborg Arvola fikk Brageprisen for beste skjønnlitteratur og Trygve Riiser Gundersen vant Brageprisen i klassen for sakprosa.

I tillegg var den mest solgte boken i Norge, uavhengig av sjanger, Valerie Perrins Å vanne blomster om kvelden. Den mest solgte sakprosa-boken, uavhengig av utgivelsesår, var Abid Rajas Min skyld og den mestselgende barneboken, uavhengig av utgivelsesår, var Camilla Brinks Musse & Helium: Mysteriet i veggen.

Til fagfornyelsen har Cappelen Damm Utdanning presentert en stor portefølje av nye bøker, verk og digitale læremidler. Med blant annet den digitale tjenesten Skolen fra Cappelen Damm tok forlaget nye markedsandeler i et stigende marked i 2022.

Tror på et godt 2023

Sarah C. J. Willand tok over jobben som administrerende direktør i februar i år, og selv om det er tidlig å si noe om 2023, mener hun forlaget allerede nå ser konturene av flere litterærere høydepunkt.

— Dette året har startet godt. Tre Cappelen Damm-utgivelser mottok Kritikerprisen, Ingeborg Arvola er nominert til Nordisk råds litteraturpris, og fire Cappelen Damm-utgivelser er nominert til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur, sier Willand, som ser frem til fortsettelsen.

— Vi har mange sterke titler som vi gleder oss til å lansere. Vi har også flere utviklingsprosjekter på utdanning som jeg er sikker på vil bidra til at Cappelen Damm holder posisjonen som Norges største og viktigste forlag også i 2023, avslutter Willand.