Startskudd for festival på Hamar

Nå er det full fart for poesifestival på Hamar 9.- 12. mars.

Det var markeringen av Rolf Jacobsens 100-årsdag i mars 2007 som ble starten på det som i dag er Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene. Fra først å ha vært arrangert annethvert år ble festivalen fra 2011 en årlig begivenhet. Festivalen er lagt til tiden rundt Rolf Jacobsens (1907 – 1994) fødselsdag 8. mars. Den folkekjære modernisten regnes som en av Norges aller største lyrikere. Dikteren bodde i Skappels gate 2 i Hamar sentrum fra 1961 til 1994 og skrev seks diktsamlinger mens han bodde i huset ved jernbanelinja.

I overkant av 40 små og store arrangementer står på programmet når lyrikere og lyrikkforskere fra Island, Danmark, Sverige og Norge inntar byen.

Gyrðir Elíassons er årets festivalpoet

Lyrikkopplesninger og forfattersamtaler, seminar om festivalpoet islandske Gyrðir Elíassons lyrikk, utstillinger, poesigudstjeneste, åpning av ny lesekiosk, skrivekurs for ungdom, barneteater, konserter – ja til og med urfremføring av et nytt konsertverk, står på årets festivalprogram.

Det er islandske Gyrðir Elíasson som er årets festivalpoet. Siden lyrikkdebuten i 1983 har han gitt ut diktsamlinger, romaner og novellesamlinger. Han er dessuten en flittig oversetter, først og fremst fra engelsk. Elíasson har i årevis vært utpekt som «den store stilisten» i islandsk samtidslitteratur. Diktene og fortellingene preges gjerne av umerkelige overganger mellom drøm og virkelighet, mellom det fantastiske og det hverdagslige. Han fikk Den islandske litteraturprisen i 2000 for novellesamlingen Gula húsið (Det gule hus), og ble nominert til Nordisk råds litteraturpris både i 1991 og i 2002 før han i 2011 fikk prisen for novellesamlingen Milli trjánna (Mellom trærne). Under festivalen vil gjendiktningen av en ny diktsamling av Gyrðir Elíasson lanseres, nemlig Drøymevegring gjendiktet av Oskar Vistdal på Nordsjøforlaget.

I dag, torsdag 9. og fredag 10. mars inviteres det til et to-dagers seminar om Elíassons lyrikk på Høgskolen i Innlandet.

Åpningsforestilling i kveld

Den offisielle åpningen av festivalen skjer 9. mars. Tradisjonen tro byr åpningsforestillingen på en Rolf Jacobsen-forelesning, denne gangen holdt av Britt Karin Larsen. Om betegnelsen «forelesning» gir assosiasjoner til akademia, så kan vi forsikre om at festivalens Rolf Jacobsen-forelesning er av et ganske annet slag. Britt Karin Larsen kjente Rolf Jacobsen personlig og har fortalt at dikteren i Skappels gate på mange måter var «fødselshjelper» til hennes eget forfatterskap. Vi tror vi kan forvente oss en personlig og poetisk Rolf Jacobsen-forelesning. På åpningskvelden blir det også opplesning ved årets festivalpoet og et knippe andre lyrikere mens musikken besørges av Ellen Andrea Wang.

Fredag: Brenner, Ødegård og Nebb

Fredag 10. mars blir det litterær lunsj på Hamar bibliotek med den svenske lyrikeren Eva Runefelt. Runefelt regnes som en av de viktigste lyrikerne i sin generasjon i Sverige. Etter debuten med diktsamlingen En kommande tid av livet i 1975 har hun gitt ut ni diktsamlinger, den siste, Ur världen kom i 2020. Eva Runefelt har også skrevet dramatikk, kritikk og essayer, og er en hyppig gjest og oppleser i Dagens dikt på svensk P1.

Hans Olav Brenners podkastserie Brenner deler dikt er blitt svært populær. Hans Olav Brenner er også en av gjestene på Nordisk poesifestival hvor han vil dele scene og dikt med lyriker Knut Ødegård.

Fredagskonserten er ved ingen ringere enn legendariske Andrej Nebb. Andrej Nebb er for mange kjent som frontfigur i nyveiv-bandet DePress tidlig på 1980-tallet og den alternative rockegruppa Holy Toy. Den polsk-norske musikeren og kunstneren har rundt 50 album, EPer og singler på samvittigheten. I 2000 ga han ut plata Kvite Fuglar basert på dikt av Tor Jonsson. Det er musikk fra denne utgivelsen han og bandet vil spille på konserten.

Lørdag: Nordisk poesifest

Hva er poesi? under poetene Eva Runefelt (SE), Gerd Laugsenen (DK) og Niilas Helander lørdag morgen. Litt senere denne formiddagen blir det mulig å bli bedre kjent med årets festivalpoet Gyrðir Elíasson som også lanserer ny diktsamling, oversatt av Oskar Vistdal, denne festivaldagen.

En av festivalens mest populære programposter er den på platesjappa Vinyl & Kaffe. I år er det lyriker Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson (IS) som leser utvalgte dikt og spiller musikk som har betydd noe for ham gjennom livet.

På Galleri EKG er det utstillingsåpning ved Mona Grønstad (akvarell), Morten Gran (tresnitt) og lesning ved Kjersti Bronken Senderud som i 2023 er aktuell med lyrikksamlingen Min vrengte kimono.

På biblioteket inviteres det til langlesning ved Priya Bains. Hennes debutbok Med restene av mine hender kom i 2021. Boka ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris og Bains var mottaker av festspilldikterens stipend under De litterære festspillene i Bergen i 2022 og ble også tildelt Olav H. Hauge-stipendet under åpningen av Poesifestivalen i Ulvik.

Lørdag ettermiddag byr Unni Løvlid (sang) og Marianne Baudouin Lie (cello) på konserten Svarteboka, inspirert av tekster hentet fra blant annet svartebøker, dikt og salmer.

I Salongen på Hamar Teater inviteres det til forfattersamtale med Vibeke Rosenberg, som i voksen alder debuterte med den bemerkelsesverdige diktsamlingen Den som bor ved et juv.

Lørdag kveld slås det på stortromma når det inviteres til Nordisk poesifest – hvor lyrikere fra Norge, Sverige, Island og Danmark setter hverandre i stevne.

Søndag: Urframføing av konsertverk

Søndag blir det tradisjonen tro poesigudstjentsete – denne gangen ved den svenske lyrikeren Eva Runefelt. I Kunstbanken Hedmark Kunstsenter blir det mulighet for å møte 3 islandske lyrikere; Gyrðir Elíasson, Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson og Kristin Svava Tómasdottir. Hva er det med Island – kan man være fristet til å spørre? Landet med rundt 350 000 innbyggere har bemerkelsesverdig mange gode poeter.

Den siste programposten på årets festival er urfremføring av verk for sang, gitar og ensemble. Den unge Hamar-komponisten Anders Torgunrud Røshol har latt seg inspisere av dikt av Rolf Jacobsen, og har fått med seg et stjernelag av musikere for å fremføre verket: En verden bortenfor øynene.

I aulaen på Domkirkeodden kan publikum oppleve sangeren Bernt Ola Volungholen, Ole Martin Huser-Olsen på gitar og musikere fra Oslo Sinfonietta ledet av dirigent Christian Eggen.

Program

Fullt program og presentasjon av alle medvirkende er å finne her: http://nordiskpoesifestival.no/