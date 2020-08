Starter krim-forlag

Simen Ingemundsen og Stig Ellingsen står bak nystartede Neglebitt Forlag og har høsten full av skumlerier.

– Hvorfor starte eget forlag, Simen Ingemundsen?

– Jeg har alltid drømt om å starte eget forlag, og da jeg var så heldig å få slå meg sammen som samarbeidspartner med Stig Ellingsen begynte vår reise som har vært utrolig spennende så langt. Da vi så at vår første bok «Spindelvevet» (Skamløst forlag) hadde et så godt kundegrunnlag lokalt, så tenkte vi det var bedre å starte eget og gi kommende bøker i serien med Bjørn Berner og Truls Storlien ut selv. Så i sommer har vi brukt tid på å skrive oppfølgeren, få gang på forlaget og skrive på et splitter nytt univers som vi håper et større forlag vil ha. Men vi håper etterhvert at et større forlag vil ha Berner og Storlien serien også. Men vi smører oss med tålmodighey og gleder oss til framtiden.

– Hvordan er profilen?

«Neglebitt forlag» som er forlagsnavnet, kan virke som det er et reint krimforlag. Men slagordet vårt er «Et lokalt forlag i Randaberg», og vi kommer til å gi ut andres bøker og innen flere sjangre. Vi fikk inn ca. 200 manusideer og manus på en måned, da vi åpnet for at folk kunne sende til oss. Det var mye bra som ble sendt, og noe som ikke var fullt så bra. Men siden vi kun er to i forlaget, så måtte vi bremse litt opp. Nå har vi valgt ut noen vi vil satse på de fem første årene, og allerede neste år gir vi ut en annens bok, men enn så lenge er det hemmelig hvilken forfatter og bok det gjelder. Planen er å gi ut en ny i Bjørn Berner og Truls Storlien serien hver farsdag og en annen forfatters bok rundt vår/sommer framover. Så det blir mye spennende fra oss.

– Er det ikke nok krimforlag i markedet?

– Både ja og nei, en del selvpubliseringsforlag, men vi har startet et forlag som skal satse på andre forfattere også. Så det blir en spennende framtid. Jeg trodde det var enkelt å starte forlag, men det var mer krevende enn jeg først antok. Jeg trekker til meg alle utfordringene og lærer av dem.

– Hvilke utgivelser skal vi se opp for?

– Den 8. november kommer forlagets første bok «Rotteblod». Det er andre bok i Bjørn Berner og Truls Storlien serien. En serie vi forøvrig har plott til 28 bøker til. Det er bygdekrim, ser Jo Nesbø kommer med bygdekrim denne høsten også. Så jeg håper bygdekrim vil bli mer populært. «Rotteblod» handler om forsvinningen av politimannen Preben Oppegård og hvordan det setter en bygd ut av fatning.

– Hva skjer hos dere i helgen?

I helgen lanseres «Rotteblod» for forhåndssalg. Siden vi er et nystartet forlag, må dette gjøres. For å kunne trykke den, må vi ha litt penger inn. Vi solgte 500 bøker på fire uker av «Spindelvevet» på samme tid i fjor. Så håper vi vil nå samme antall og forhåpentligvis mer. Vi gleder oss til å lansere første bok på eget forlag. Det er jo surrealistisk å kunne fronte eget forlag, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger.

– Hvordan er det å arrangere festival og boktreff i disse begrensingstider?

– Vi måtte utsette krimfestivalen «Blodig alvor i landsbyen» i april, men fikk kunngjøre vinneren av «Sølvkniven» som i år ble Agnes Matre. Så måtte vi avlyste to av årets «Litterære pubtreff». Men på mandag 17. august prøver vi oss igjen på et nytt pubtreff. Sven Petter Næss, Per Inge Torkildsen og May Sissel Vadla er noen av forfatterne som deltar. Krimfestivalen er lagt til 17 og 18. november, vi får håpe det stabiliserer seg innen den tid, for det er et bra program vi har klart. Hanne Kristin Rohde er festivalforfatter, Christian Rene Wold, Tor Håkon Gabriel Håvardsen, Tove Taalsen, Agnes Matre, Geir Tangen, Monika N Yndestad og Terje Bjøranger for å nevne noen deltar også. I år blir det altså en høstfestival i stedet for vårfestival. Det er bare å glede seg til høstens arrangementer i den grønne landsbyen, sier Simen Ingemundsen.