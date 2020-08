Bokbransjen: Sterkt første halvår

LØFT, TROSS CORONA: Allmenbokmarkedet er opp i første halvår. Nok en gang er det lyd-strømming som trekker i pluss.

Forleggerforeningen har nå offentliggjort halvårstallene for allmenbokmarkedet inklusive strømming. Tallene er oppløftende, men det er lydboka distribuert gjennom strømmetjenestene som besørger den finfine halvårsfasiten. Strømmeinntektene er nå betydelig større enn inntektene fra pocketboka.

Hele 5,5 prosent styrket forlagsinntektene seg med i første halvår, i forhold til samme periode i fjor. Totalinntektene ble med dette 513 millioner kroner, en økning på 27 millioner.

Ned for papir oppgang for de digitale

Fysiske bøker viser imidlertid en nedgang på 3,9 prosent til 256 millioner for innbundne, og et fall på 5,8 prosent til 103 millioner kroner for pocket.

Inntektene fra strømmetjenestene økte imidlertid med formidable 50,9 prosent fra 77 millioner til 116 millioner kroner. Dette medfører altså at strømmingen nå gir mer i inntekter for forlagene enn pocketboka.

E-boka viser også sterk vekst, 28 prosentpoeng var oppgangen her på. Forlagsinntektene beløp seg dermed til 26 millioner kroner.

Den digitale inntektsstrømmen utgjør nå 30 prosent av forlagenes totale inntekter innen allmennmarkedet.

Momsfritaket kom sommeren 2019

Det må tillegges at momsfritaket for strømmetjenester og e-bok kom på sommeren i fjor. Vi kan med dette ikke påregne like sterke vekstrater i kommende kvartal.

Ser man kun på antall lyttinger, eksklusive utenlandske titler, økte antallet fra 2,3 millioner til litt over 3 millioner, en økning på 31 prosent.

Store svingninger i fysisk salg

Årets tre første måneder viste sterk oppgang også for papirboka, da med 13 prosent. Men i andre kvartal medførte corona-nedstengningen et fall på 16 prosent. Salget av papirbøker viser med dette en nedgang på 4,4 prosent i første halvår sammenlignet med tilsvarende periode året før.